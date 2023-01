Sloboda novinarstva i odgovornost za izgovorenu riječ potrebniji nego ikada

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je sloboda novinarstva potrebnija nego ikada, jednako kao i odgovornost za izgovorenu i napisanu riječ, ocijenio je predsjednik države Milo Đukanović.

On je, u čestitki povodom 23. januara – Dana novinara Crne Gore, podsjetio na osnovne postulate profesije – stručnost, odgovornost, ispravnost i časnost.

“Sloboda novinarstva čini se potrebnijom nego ikada, jednako kao i odgovornost za izgovorenu i napisanu riječ”, naveo je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da izazovi novog vremena nijesu zaobišli ni crnogorsku medijsku zajednicu.

“Obaveza je nadležnih, ali i čitavog društva da jasno prepoznajući medije koji to nijesu, sačuva javni prostor od kontaminacije, a novinara da svojom profesionalnošću odbrane ugled novinarske profesije”, poručio je Đukanović.

Jedino tako, prema njegovim riječima, može se odoljeti globalnoj epidemiji lažnih vijesti i hibridnih prijetnji.

“Čestitam novinarima u Crnoj Gori njihov dan, uz uvjerenje da će poštovanjem profesionalnog kodeksa uz visoku moralnu odgovornost dati puni doprinos očuvanju multietničkog sklada i daljoj izgradnji građanskog društva posvećenog evropskim vrijednostima”, rekao je Đukanović.

