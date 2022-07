Skupštini dostavljen predlog da Kentera bude direktor ANB-a

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović dostavio je Skupštini predlog da Savo Kentera bude direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), radi davanja mišljenja.

Vlada je prethodno utvrdila predlog da se Kentera, vršilac dužnosti direktora ANB-a, imenuje za direktora te bezbjednosno-obavještajne službe.

Abazović je, u predlogu upućenom predsjednici parlamenta Danijeli Đurović, naveo da je saglasno ovlašćenjima iz Zakona o ANB-u predložio Vladi da za direktora Agencije imenuje Kenteru.

“S tim u vezi, saglasno Zakonu o ANB-u, dostavljam Skupštini Crne Gore Predlog za imenovanje direktora Agencije, radi davanja mišljenja”, kazao je Abazović.

Zakonom o ANB-u, propisano je da direktora Agencije imenuje Vlada, na predlog predsjednika Vlade.

