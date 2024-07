Skupština mora na primjeren način obilježiti Dan sjećanja na genocid u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore ima obavezu da na primjeren način obilježi 11. jul – Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, poručili su iz Bošnjačke stranke (BS).

Klub poslanika BS-a uputio je dopis predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću, u kojem su upitali na koji način će parlament obilježiti taj dan.

U dopisu, koji potpisuje šef Kluba poslanika BS-a Amer Smailović, podsjeća se da je Skupština 17. juna 2021. godine usvojila Rezoluciju o genocidu u Srebrenici u kojoj je, između ostalog, 11. jul proglašen Danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

Navodi se da je nedavno usvojena i Rezolucija Ujedinjenih nacija (UN) kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, a za koju je i Crna Gora glasala na sjednici Generalne skupštine UN.

“Skupština ima obavezu da na primjeren način obilježi 11. jul – Dan sjećanja na genocid u Srebrenici”, zaključuje se u dopisu.

