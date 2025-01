Skupština da pokrene kontrolne mehanizme za procjenu postupanja policije

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore trebalo bi da pokrene kontrolne mehanizme za procjenu postupanja policije i drugih državnih organa u odnosu na tri tragična događaja na Cetinju i Bijelom Polju, ocijenili su iz Instituta alternativa (IA).

Predsjednik Upravnog odbora IA Stevo Muk kazao je da je važno što prije pokrenuti parlamentarne mehanizme za prikupljanje informacija, izvlačenje pouka i procjenu odgovornosti rukovodilaca i članova Vlade.

“Informacije prikupljene na navedeni način mogu biti osnov za planiranje daljih reformi, naročito Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), zdravstvenih, institucija socijalne zaštite i drugih”, naveo je Muk.

On smatra da Skupština treba da angažuje kapacitete stručne službe, uključujući i Istraživački centar, ali i da pozove sve pojedince i organizacije koje mogu svojim znanjima i iskustvima da pomognu u analizi i procjeni.

Kako je istakao Muk, Skupština ima na raspolaganju različite mehanizme, od poslaničkih pitanja, preko konsultativnih i kontrolnih saslušanja, koja može organizovati u jednom odboru, ali i kao zajednička saslušanja drugih odbora.

“Smatramo primjerenim izborom, imajući u vidu složenost pitanja koje treba raspraviti, kao i snagu mehanizma kontrole, otvaranje parlamentarne istrage i formiranje anketnog odbora, na čijem čelu je poslanik opozicije”, rekao je Muk.

On je kazao da MUP treba da bez odlaganja, proaktivno dostavi Skupštini Crne Gore sveobuhvatne izvještaje o postupanju policije u navedenim događajima, a koji će uključiti ocjenu odgovornosti u lancu odlučivanja i predloge za reforme propisa, praksi i metoda rada.

Muk je rekao da u IA podržavaju pravo na slobodu izražavanja i okupljanja.

“Kritika vlasti je poželjna i neophodna u demokratskom društvu. Svako ima pravo da traži ostavke političara i funkcionera i iznosi svoje argumente za takve zahtjeve”, naveo je Muk.

On je ukazao na neophodnost temeljnog analitičkog pristupa i dijaloga svih važnih društvenih i političkih aktera.

“Imajući u vidu složenost izazova, smatramo da je sveobuhvatan pristup u traženju uzroka i odgovornosti jedini put ka održivom i sistemskom odgovoru”, rekao je Muk.

