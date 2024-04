Skup podrške Katniću ispred SDT-a

Podgorica, (MINA) – Grupa građana okupila se ispred zgrade Specijalnog državnog tužilašta (SDT), u znak podrške bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću.

Skup je organizovan pod sloganom “Stop progonu i selektivnoj pravdi”.

Oni su zatražili da se Katniću omogući da se brani sa slobode, zbog narušenog zdravlja, navodeći da je njegov život doveden u pitanje.

Okupljeni su prosuli crvenu boju, koja, kako je saopšteno, simboliše prolivenu crnogorsku krv.

Katnić je uhapšen po nalogu SDT-a 14. aprila, a dva dana kasnije određen mu je pritvor do 30 dana.

