Skoro 539 hiljada EUR medijima iz Fonda za podsticanje pluralizma

Podgorica, (MINA) – Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) je donio odluku o raspodjeli više od 538,8 hiljada EUR iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima za prošlu godinu.

Odlukom je, kako je saopšteno iz Agencije za elektronske medije (AEM), raspodijeljeno 538.821 EUR za povećanje obima, strukture i raznovrsnosti ponude sadržaja posvećenih tematskim oblastima od javnog interesa (grantovi za emitere).

Navodi se da se dodijeljeni grantovi odnose na 35 programskih sadržaja za ukupno 11 emitera – osam radijskih i tri televizijska programa.

Među njima su četiri lokalna, četiri regionalna i tri nacionalna emitera.

Na javni konkurs je, kako se dodaje, podneseno 17 blagovremenih i jedna neblagovremena prijava za grantove za emitere.

“Savjet Agencije je na sjednici u utorak donio pojedinačne zaključke kojima je odbacio sedam prijava za grantove za emitere”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da prosječan iznos dodijeljenih sredstava po emiteru iznosi 48.984 EUR, pri čemu najviše je dodijeljeno 143.305 EUR, a najmanje 3.990 EUR.

Iz AEM-a su rekli da prosječno dodijeljen grant ima 23 emisije sa prosječnom dužinom trajanja emisije od 51 minut.

Dodaje se da ukupno trajanje podržanih grantova iznosi 41.280 minuta ili 688 sata programa.

Kako se dodaje, jednom emiteru je dodijeljeno najviše pet grantova.

U saopštenju se navodi da je najzastupljenija tematska oblast, koja će biti obrađena kroz šest programskih sadržaja, oblast „Aktuelne društvene, političke i ekonomske teme “.

“Slijede oblasti: „Nauka, kultura, umjetnost i obrazovanje“, „Promocija poljoprivrede i turizma“ i „Promocija zdravlja, sporta i zdravih stilova“, koje će biti obrađene kroz četiri ili pet programskih sadržaja”, dodaje se u saopštenju.

Iz AEM-a su rekli da će “Društvena integracija ranjivih kategorija“ i „Djeca i mladi“ biti zastupljena u tri programska sadržaja, a „Borba protiv korupcije“ i „Zaštita životne sredine“ biće zastupljene u dva programska sadržaja.

Oni su naveli da će kroz preostale programske sadržaje biti obrađeno još šest tema kojima će biti posvećen po jedan sadržaj.

“Od 35 dodijeljenih, 24 granta se odnose na nove programske sadržaje koji nijesu ranije emitovani, dok se deset odnosi na programske sadržaje koji su u prethodne dvije godine podržani iz Fonda”, rekli su iz AEM-a.

Oni su dodali da je devet dodijeljenih grantova namijenjeno poboljšanju ponude programskih sadržaja posvećenih ranjivim društvenim grupama ili su na albanskom ili romskom jeziku.

U saopštenju se navodi da će sa podnosiocima prijava koji su stekli pravo na sredstva iz Fonda, biti zaključeni su ugovori o dodjeli sredstava.

“Dok će se nedodijeljena sredstva u iznosu od 600.954 EUR (namijenjena za emitere i samoregulatorna tijela) raspodijeliti na sljedećem javnom konkursu”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS