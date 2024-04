Školi “Vaso Aligrudić” uručena računarska oprema

Podgorica, (MINA) – Regionalni fond za izazove (RCF) uručio je Srednjoj elektrotehničkoj školi “Vaso Aligrudić” u Podgorici novu računarsku opremu vrijednu oko 140 hiljada EUR.

Iz RCF-a su saopštili da današnja donacija uključuje računare, monitore, interaktivne table osjetljive na dodir i projektore, a slijedi još i ispostavljanje usluge hostinga.

Oprema će se, kako su rekli, koristiti za obuku elektrotehničara za razvoj veb i mobilnih aplikacija, elektrotehničara elektronskih komunikacija i montera elektronske komunikacione infrastrukture.

„Donacija u vidu 75 visokoučinkovitih personalnih računara nabavljenih u okviru granta u iznosu od 510 hiljada EUR, koji finansira RCF, zvanično je uručena Srednjoj elektrotehničkoj školi „Vaso Aligrudić“ u Podgorici, radi korišćenja u obuci učenika“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da RCF unapređuje održivu konkurentnost preduzeća šest ekonomija Zapadnog Balkana na putu ka jedinstvenom tržištu Evropske unije, kroz finansiranje institucija za stručno obrazovanje i obuku, nastojeći da u saradnji sa kompanijama odgovori na potrebe biznisa za vještinama.

Kako je saopšteno, sredstva za Fond obezbjeđuju vlade Njemačke i Švajcarske, a investiraju se u programe stručnog obrazovanja i obuke (VET) koje su zajednički osmislile kompanije i pružaoci stručnog obrazovanja i obuke iz regiona.

Zamjenik šefa misije u Ambasadi Njemačke u Podgorici, Ralf Rojš, istakao je da je zadovoljan povodom uspješne realizacije projekta, poručujući da će Ambasada nastaviti da, baš kao i do sada, pruža podršku.

„Ponosan sam što se projekti finansiraju iz fondova Njemačke razvojne banke. Obezbjeđivanje informacionih tehnologija je veoma bitno za ovu školu. To je inicijativa za koju treba određeno vrijeme, međutim ona otvara mnoge potencijale za ukupnu crnogorsku privredu“, naveo je Rojš.

Kako je dodao, u okviru tog projekta mogu se razvijati softveri i aplikacije, a to je ono što građani koriste u svakodnevnom životu.

Iz RCF-a su rekli da je Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ dobitnik bespovratnih sredstava u čak dva poziva koje je Fond organizovao.

„Ukupna vrjednost njihova dva projekta je nešto više od milion EUR, a projekti se bave obukama za razvoj veb i mobilnih aplikacîja i uvođenjem savremenih programa stručne obuke u industriji solarne energije i računarstvu, poput 3D modeliranja“, kaže se u saopštenju.

Ersan Spahić, direktor Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“, zahvalio je na vrijednoj donaciji i poručio da će ta škola biti sada jedna od najopremljenijih u zemlji.

„Zamislite kakav je to ulog u Crnu Goru i kakva je to investicija u našu djecu, kada dobijete opremu koja je trenutno najsavremenija u svijetu. Mislim da je pravi trenutak da promovišemo školu na jedan savršeni način i da djeca shvate da samo znanje i rad mogu da doprinesu boljoj ekonomiji i boljim uslovima za život“, poručio je Spahić.

U saopštenju se navodi da se, pored nabavke opreme, sredstva ulažu i u građevinske radove i materijale za nastavu.

Iz RCF-a su rekli da škola učestvuje sa sopstvenim fodnovima, čime vrijednost čitave investicije prelazi 580 hiljada EUR.

„Tokom tri do sada otvorena poziva, RCF je izdvojio 3,25 miliona EUR kao podršku za ukupno sedam projekata stručnog obrazovanja i obuke u Crnoj Gori, uz uključenih 40 partnerskih preduzeća“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se sredstva koriste za unapređenje infrastrukture pet obrazovnih ustanova i obuku polaznika programa kooperativnog obrazovanja.

Koordinator projekta za RCF ispred Komorskog investicionog foruma i koordinator za saradnju sa međunarodnim organizacijama u okviru Privredne komore Crne Gore, Balša Ćulafić, čestitao je dobitnicima i podsjetio da je isporučena oprema rezultat implementacije projekta iz prvog poziva RCF-a.

„Od 508 hiljada EUR koje je škola „Vaso Aligrudić“ dobila, nekih 350 hiljada je izdvojeno za opremu, 115 hiljada će biti izdvojeno za radove, dok će oko deset hiljada EUR biti izdvojeno za razne vrste materijala neophodnih za sprovođenje obuka“, naveo je Ćulafić.

On je rekao da je današnja oprema koju su isporučili vrijedna 140 hiljada EUR.

„Nadam se da ćemo uskoro stvoriti uslove i za isporuku ostale opreme“, poručio je Ćulafić.

Iz RCF-a su rekli da su u četvrtak tri nova projekta za unapređenje vještina u Crnoj Gori dobila pisma o namjeri finansiranja, nakon što je Fond nedavno odabrao pobjedničke projekte u trećem ciklusu programa.

„Očekuje se da će novi poziv za dodjelu grantova od RCF-a biti otvoren na jesen, a sve institucije za stručno obrazovanje i obuku u Crnoj Gori biće pozvane da se prijave sa predlozima projekata osmišljenih u partnerstvu sa kompanijama“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, sve informacije o pozivu, uslovima i rokovima biće na vrijeme dostupne na stranici projekta i društvenim mrežama.

