Škole nijesu organizovale odlazak učenika na prijem kod Vučića

Podgorica, (MINA) – Crnogorske osnovne škole nijesu organizovale odlazak učenika i nastavnika na prijem kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Vučić je, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, organizovao prijem za učenike i nastavnike osnovnih škola i predsjednike opština iz Crne Gore i bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska i poručio im da je „Srbija njihova kuća“.

Iz MPNI su kazali da su dobili potvrdu da nijedna od 163 osnovne škole u Crnoj Gori nije organizovala odlazak učenika i nastavnika na prijem kod Vučića.

„Molimo sve društvene aktere u Crnoj Gori da se prije donošenja zaključaka obrate resornom ministarstvu koje će kao i do sada preduzeti sve mjere u okviru svojih nadležnosti u cilju objektivnog informisanja javnosti i zaštite integriteta obrazovno-vaspitnog procesa u svim ustanovama na teritoriji Crne Gore“, navodi se u saopštenju MPNI.

