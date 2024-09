Sjutra zatvaranje nekoliko podgoričkih ulica zbog Dana unutrašnjih poslova

Podgorica, (MINA) – Nekoliko ulica u Podgorici biće sjutra zatvoreno od 16 do 19 sati, zbog održavanja tehničko-taktičke prezentacije povodom Dana ununtrašnjih poslova.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da će biti zatvoren Cetinjski put od kružnog toka kod Atlas capital centra do kružnog toka kod tržnog centra Big fashion, kao i Bulevar Džordža Vašingtona od raskrsnice sa Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog do kružnog toka i u produžetku ulica Dr Ljubomira Rašovića do raskrsnice sa Ljubljanskom ulicom.

U istom periodu biće zatvoren i Bulevar Revolucije od raskrsnice sa Moskovskom ulicom do kružnog toka kod Atlas capital centra, ulica Šeika Zaida, i dio Ljubljanske ulice od raskrsnice sa ulicom Dr Ljubomira Rašovića do Cetinjskog puta.

U saopštenju MUP-a se navodi da će tehničko-taktička prezentacija, povodom Dana unutrašnjih poslova, početi u 17 sati na Trgu Svetog Petra Cetinjskog.

„Građani i zainteresovana javnost imaće priliku da se upoznaju sa opremom i resursima MUP-a, ali i da kroz razgovor sa službenicima saznaju više o različitim aspektima njihovog rada“, navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako se dodaje, defile vozila i prelet vazduhoplova počeće u 18 sati.

