Sjutra u Evropskoj kući likovna radionica za najmlađe

Podgorica, (MINA) – Evropska kuća će sjutra, u okviru proslave Dana Evrope, u partnerstvu sa školom crtanja Moj imaginarijum organizovati likovnu radionicu za najmlađe.

Događaj pod nazivom „Moj Imagi EkoTisak“ biće organizovan od deset do 16 sati, u prostorijama Evropske kuće.

„Djeca će imati zadatak od četiri elementa koji se koriste kao izvori čiste energije naprave i osmisle svoj znak koji će simbolizovati njihov otisak prsta kao potpis. Potpis planeti Zemlji da će je čuvati i njegovati“, kaže se u saopštenju Evropske kuće.

Navodi se da će se djeca na radionici upoznati sa čistom energijom i sitoštampom, a kao krajnji proizvod imati potvrdu i dizajnirano ‘’obećanje’’ da će ono što su naučili primijeniti.

Kako su kazali iz Evropske kuće, Moj imaginarijum je umjetnička knjiga koja je spojila dječiju maštu sa renomiranim crnogorskim i regionalnim ilustratorima.

„Djeca sui mala zadatak da osmisle i nacrtaju imaginarno biće koje su kasnije „oživjeli“ mladi umjetnici“, dodaje se u saopštenju.

