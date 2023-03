Sjutra ponavljanje glasanja na biračkom mjestu u selu Dubrovsko

Podgorica, (MINA) – Na biračkom mjestu u selu Dubrovsko, u Šavniku, sjutra će biti ponovljen prvi krug glasanja za predsjednika Crne Gore.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Šavnik, Dušan Radanović, agenciji MINA je kazao da na tom biračkom mjestu pravo glasa ima 45 birača.

Na biračkom mjestu u selu Dubrovsko tokom prvog kruga prekinuto je glasanje.

Šavnička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv Lj.Ć. jer je, kako se sumnja, kao član biračkog odbora na tom biračkom mjestu onemogućio jednom građaninu da ostvari biračko pravo.

