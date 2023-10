Sjutra otvaranje rekonstruisane laboratorije u Domu zdravlja Kotor

Podgorica, (MINA) – Rekonstruisana i u potpunosti opremljena mikrobiološka laboratorija, u sklopu Doma zdravlja Kotor, sjutra će biti otvorena, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora rekli su da će početak rada rekonstruisane laboratorije ozvaničiti ministar zdravlja Dragoslav Šćekić i direktor Doma zdravlja Kotor Igor Kumburović.

Kako su naveli, laboratorija u kotorskom domu zdravlja rekonstrusana je u okviru projekta adaptacije i opremanja devet mikrobioloških laboratorija, koji Ministarstvo zdravlja realizuje uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva su kazali da je ukupna vrijednost projekta rekonstrukcije devet mikrobioloških laboratorija preko dva miliona EUR.

“Pored Doma zdravlja Kotor, nove, savremeno opremljene mikrobiološke laboratorije uskoro će dobiti i domovi zdravlja Bijelo Polje, Berane, Nikšić, Cetinje, Ulcinj, Bar, Budva, kao i Specijalna bolnica Brezovik“, navodi se u saopštenju.

