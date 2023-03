Sjutra lokalni izbori u Tuzima

Podgorica, (MINA) – U Tuzima će sjutra biti održani lokalni izbori, na kojima če učestvovati četiri koalicije i tri političke partije.

To će biti drugi lokalni izbori, nakon što su Tuzi postali samostalna opština 2018. godine.

Glasačko pravo ima 12.387 građana koji će glasati na 30 biračkih mjesta.

Građani će moći da glasaju od sedam do 20 sati.

Izborna tišina uoči nedjeljnih izbora u Tuzima počela je sinoć u ponoć.

Agencija za elektronske medije (AEM) podsjetila je sve elektronske medije koji emituju program u Crnoj Gori na odredbe Pravilnika o pravima i obavezama emitera tokom izborne kampanje za izbore za odbornike.

Oni su napomenuli da u periodu predizborne tišine nije dozvoljeno emitovanje medijskog predstavljanja podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista, političko oglašavanje, objavljivanje procjena rezultata glasanja.

Iz AEM-a su naveli da nije dozvoljeno ni objavljivanje slogana ili simbola kandidata, rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora.

