Sjednica Skupštine opštine Andrijevica 4. jula

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Odbora povjerenika Opštine Andrijevica, Nina Blažić, sazvala je za 4. jul prvu sjednicu novoizabranog lokalnog parlamenta. Iz Odbora povjerenika je saopšteno da su time stvoreni preduslovi za konstituisanje Skupštine opštine Andrijevica. Oni su podsjetili da, shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi, Skupština opštine se smatra konstituisanom izborom predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednica će početi u 12 sati.

