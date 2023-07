Situacija u Kotoru i Nikšiću mirna, vatrogasci na oprezu

Podgorica, (MINA) – Toplotni talas i ekstremne temperature u Crnoj Gori nijesu doveli do većih požara na otvorenom u Kotoru i Nikšiću, kazali su iz vatrogasnih jedinica ta dva grada.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Kotor, Maksim Mandić, rekao je agenciji MINA da su kotorski vatrogasci prethodnih dana imali nekoliko sitnih intervencija što se tiče požara na otvorenim prostorima.

“Služba zaštite i spašavanja je spremna 24 sata, 365 dana u godini. Još nemamo većih požara i nadam se da će tako da ostane”, naveo je Mandić.

On je podsjetio da je u toj opštini, od 1. juna do 30. septembra, na snazi zabrana paljenja na otvorenom prostoru.

“Za sada je situacija mirna. Volio bih da tako ostane, ali nažalost mi nijesmo presudni faktor da situacija bude mirna”, kazao je Mandić.

On je rekao da se građani Kotora odgovornije ponašaju sada nego prethodnih godina, pogotovo zbog serije požara od 2017. pa sve do prošle godine.

“Nadam se da su shvatili u kakvom okruženju živimo i da ovo što imamo može da nestane u nekoliko dana, a veoma teško da izraste ponovo. Brda oko nas su pluća našeg grada i smatram da su građani počeli da vode računa”, rekao je Mandć.

On je kazao da građani brzo prijave požare na otvorenom, dodajući da su kotorski vatrogasci donekle zadovoljni poštovanjem lokalne zabrane paljenja.

Iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić naveli su da su se prethodnih dana u predjelu opštine Danilovgrad i planine Garač pojavili požari.

“U narednim danima očekujemo da bi oni eventualno mogli da odu sjevernije i da se pojave u opštini Nikšić. Ako i dalje bude padavina i nevremena praćenog kišom, vjerovatno će vlažnost biti veća, pa do požara ne bi trebalo da dođe”, rekla je predstavnica te vatrogasno-spasilačke jedinice Tijana Rakočević.

Ona je kazala da u toj struci opreme i ljudstva nikad nije dovolno.

“Za sada, srećom, ne treba nam. Ako bude povećanih požara, mi smo u deficitu. Cijela naša struka je deficitarna, ne samo naša jedinica”, kazala je Rakočević.

Ona je, na pitanje da li su brojni apeli uticali na odgovornije ponašanje građana tokom sezone požara, odgovorila da statistika pokazuje da što se više apeluje na građane, to ima više požara.

“Čini mi se da što više promo-videa o zaštiti plasiramo, to je više požara. Ti apeli kao da djeluju kontra-produktivno”, kazala je Rakočević.

Ona je podsjetila na zabranu paljenja vatre na otvorenom i apelovala na građane da to poštuju.

“Nadamo se da će, u skladu sa tim i zbog svih nas, građani biti odgovorni”, navela je Rakočević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS