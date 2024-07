Sistem finansiranja zdravstva u Crnoj Gori primjer dobre prakse

Podgorica, (MINA) – Sistem finansiranja zdravstvene zaštite u Crnoj Gori iz opštih prihoda, kao što su porez na dodatu vrijednost, akcize i porez na dohodak građana, predstavlja odličan primjer dobre prakse na nivou Evrope.

To je ocijenjeno tokom dvodnevne posjete ministara zdravlja i finasija, Vojislava Šimuna i Novice Vukovića, Kancelariji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za finansiranje zdravstvenih sistema u Barseloni.

Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da je, u konsultaciji sa šefom Kancelarije, istaknuto da uz takav način finansiranja u Crnoj Gori građani ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u javnom zdravstvenom sistemu bez uslovljavanja prethodnom uplatom doprinosa.

„Promjena modela finansiranja zdravstvene zaštite u Crnoj Gori rezultirala je višestrukim efektima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ukidanjem doprinosa za zdravstvenu zaštitu smanjen nivo opterećenja privrede i poslodavaca.

Istovremeno su, kako je saopšteno, obezbijeđeni veći nivo stabilnosti finansiranja zdravstvenog sistema i bolji prospekti za pozitivan efekat na privredni rast u zemlji.

Regionalni direktor SZO za Evropu Hans Kluge rekao je da obezbjeđivanje sredstava za zdravstvenu zaštitu i održivost finansiranja zdravstvenog sistema predstavlja ozbiljan izazov u svim zemljama.

„I u tom smislu je pozdravio političku posvećenost Vlade Crne Gore osiguravanju finansijske održivosti zdravstvenog sistema kao okosnice ostvarivanja univerzalne zdravstvene zaštite“, kaže se u saopštenju.

Šimun je rekao da je Vlada posvećena intenziviranju agende transformacije zdravstvenog sistema u Crnoj Gori, kao i da resor kojim rukovodi predano radi na mjerama čiji je cilj optimizacija resursa u zdravstvu.

Prema njegovim riječima, poseban fokus je na osnaživanju primarne zdravstvene zaštite, zbrinjavanju hroničnih oboljenja i jačanju kapaciteta za sprovođenje preventivnh servisa, kako bi smanjili stopu preventabilnih hospitalizacija i potrebu za skupim i intenzivnim tretmanima.

„Intenzivno radimo i na ulaganju u zdravstveni kadar, kako bismo podigli nivo kadrovske popunjenosti, ali i traženih kompetencija i adekvatnu realokaciju u zemlji i po nivoima zdravstvene zaštite“, kazao je Šimun.

On je dodao da će insistirati na digitalnim rešenjima s ciljem smanjivanja vremena čekanja na pregled i konsultaciju, efikasnijeg praćenja tokova i potrošnje ljekova.

„Kao i uvođenju elektronskih zdravstvenih usluga kako bismo dodatno unaprijedili efikasnost u zdravstvenom sistemu, dostupnost, kao i kvalitet zdravstvene zaštite koju naši građani plaćaju kroz sistem opštih prihoda i poreza“, naveo je Šimun.

On je poručio da će posebna pažnja biti posvećena definisanju sistemskog odgovora u cilju poboljšanja finansijske zaštite građana Crne Gore, kroz intervencije u sistemskim zakonima, uključujući zakone o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju.

„Zdravstveni sistem Crne Gore opterećen je mnoštvom kompleksnih izazova i dugogodišnjim, hroničnim problemima, a sistemska rešenja treba temeljiti na dobrim praksama i razvijati u saradnji sa pouzdanim partnerima“, ocijenio je Šimun.

Vuković je poručio da je ulaganje u zdravlje strateški prioritet Vlade Crne Gore, jer samo zdrava populacija predstavlja okosnicu ekonomskog razvoja i prosperiteta društva u kojem niko nije zaboravljen.

On je dodao da je Crna Gora opredijeljena da zagovara koncept dugovječnosti i ekonomije blagostanja, gdje će zdravlje i zadovoljstvo građana biti mjera uspjeha i razvoja, a ne samo ekonomski output.

„Naša ekonomija i zdravstveni sistem suočeni su mnoštvom različith izazova i faktora koji povećavaju pritisak na budžet i u kontinuitetu izazivaju eskalaciju zdravstvene potrošnje“, kazao je Vuković.

Prema njegovim riječima, održivi odgovor na te izazove pretpostavlja transformaciju zdravstvenog sistema, sa posebnim fokusom na dostupnost i kvalitet zdravstvenih usluga i efikasnost.

Vuković je poručio da Vlada posvećeno radi na proširivanju fiskalnog prostora, kako bi se osiguralo dovoljno sredstava i unaprijedila stabilnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu.

„Polazeći od činjenice da, prema procjenama SZO, neefikasnosti uzrokuju do 40 odsto gubitaka u zdravstvenom sistemu, Vuković je istakao da će posebna pažnja u predstojećem periodu biti posvećena kreiranju politika i intervencija s ciljem optimizacije alokacije resursa i promocije “pametnog ulaganja” koje rezultira mjerljivim unapređenjem zdravlja građana“, kaže se u saopštenju.

On je rekao da insistiranje na modelu plaćanja, koji u fokusu ima pacijenta i njegove potrebe, promociju kvalitetne zdravstvene zaštite i odgovornog upravljanja resursima, nema alternativu.

Kako je naveo Vuković, ukupni ekosistem u kojem funkcioniše zdravstveni sistem doživio je značajnu transformaciju, i samim tim je potrebno preispitati i prilagoditi institucionalne aranžmane i uloge nosilaca važnih funkcija zdravstvenog sistema.

Prema njegovim riječima, Crna Gora predano radi na optimizaciji sistema javnih nabavki ljekova i usaglašavanja zakonodavstva u toj oblasti sa relevantnim direktivama Evropske unije.

Iz Ministarstva zdravlja su rekli da je tokom susreta u Barseloni dogovoreno intenziviranje saradnje u cilju jačanja kapaciteta za planiranje sredstava za finansiranje zdravstvene zaštite.

„Kao i definisanje sistemskog paketa intervencija u dijalogu sa drugim strateškim partnerima u cilju unapređivanja finansijske održivosti zdravstvenog sistema“, naveli su iz tog Vladinog resora.

Na sastanku je, kako su kazali, učestvovala i šefica SZO Kancelarije u Crnoj Gori Mina Brajović.

Ona je navela da će, radeći na Strategiji unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite sa operativnim sistemom indikatora, biti stvoreni uslovi za kontinuiranu optimizaciju upravljanja raspoloživim resursima u funkciji ostvarivanja boljih zdravstvenih ishoda.

