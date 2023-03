Širenje crnogorskog kokusa put do bližih veza Crne Gore i SAD-a

Podgorica, (MINA) – Širenje crnogorskog kokusa u Kongresu put je do bližih veza Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastao danas u Kapitol hilu sa kongresmenkom Viktorijom Sparc.

Tokom sastanka Abazovića i Sparc konstatovano je da je snaženje savezničkih odnosa i strateškog partnerstva sa SAD-om u okviru NATO-a, važan okvir crnogorske vanjske politike.

„U tom smislu, premijer je istakao da je širenje crnogorskog kokusa u Kongresu put do bližih veza Crne Gore i SAD-a“, navodi se u saopštenju.

Naglašeno je da će biti preduzete aktivnosti kako bi se značajan broj kongresmena priključio kokusu i na najbolji način zastupao interese Crne Gore.

