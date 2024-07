Šimun: Od jeseni transplantacije i u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da očekuje da će od jeseni transplantacije organa biti rađene u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG).

On je, u Dnevniku na Televiziji Crne Gore, rekao da u resoru kojim rukovodi rade na smanjivanju listi čekanja, kao i da je u pripremi nova metodologija zakazivanja pregleda.

Kada je riječ o transplantaciji bubrega u Minsku, Šimun je kazao da je postignut dogovor i da je ostalo da se uskladi nekoliko tehničkiih detalja, koji će biti riješeni do kraja sedmice.

“Naša delegacija se uvjerila da su uslovi u bolnici adekvatni, odnosno odlični”, kazao je Šimun, prenosi Portal RTCG.

On je istakao da se pacijenti već moći da idu u Minsk, ali da prijem zavisi od toga koliko oni stranih državljana mogu da prime.

“Ovo je samo dio slagalice. Uveliko sam u pregovorima sa regionalnim centrima i očekujem da ćemo već početkom jeseni raditi transplantacije sa srodnim donorima, a uz jednu donorsku kampanju”, dodao je Šimun.

On je istakao da je broj bolovanja preko 30 dana smanjen za 50 odsto, a ispod 30 dana 20 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS