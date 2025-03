Simonović: Članstvo u nacionalnom timu najveća čast i privilegija

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Dušan Simonović čestitao je crnogorskim sportistima Dan reprezentacija, navodeći da je članstvo u nacionalnom timu najveća čast i privilegija.

Simonović je u čestitki naveo da reprezentacija nije samo skup pojedinaca koji se takmiče u ime države, već simbol zajedništva, snage, upornosti i neizmjerne ljubavi prema domovini.

„Ona je srce sporta jedne države i ogledalo karaktera jednog naroda, njegove borbenosti, upornosti i snage“, kazao je Simonović.

Kako je rekao, Danom reprezentacija odaju priznanje onima koji na sportskim borilištima širom svijeta predstavljaju Crnu Goru.

Simonović je poručio da je najveća čast i privilegija biti član nacionalnog tima Crne Gore.

„To znači nositi grb i boje naše zemlje s ponosom, biti svjestan odgovornosti koju svaki nastup nosi i boriti se srcem za svaki poen, svaki gol, svaki skok, svaki sekund. Na terenu i van njega predstavljati vrijednosti koje krase naš narod – hrabrost, poštovanje i dostojanstvo“, rekao je Simonović.

On je naveo da iza svake medalje, svake pobjede i svakog dostojanstveno podnesenog poraza stoje godine predanog rada, nebrojeni treninzi, odricanja i izazovi.

Simonović je naglasio da crnogorski sportisti i sportistkinje često prolaze kroz periode u kojima su umor, povrede i neizvjesnost svakodnevica, ali da ih vodi strast prema sportu i ljubav prema domovini.

„Zato je naš zadatak da ih podržimo, da im obezbijedimo najbolje moguće uslove za rad i razvoj, da budemo uz njih i kada se pobjeđuje, ali i kada se gubi“, rekao je Simonović.

On je sportistima poručio da treba da ih vodi isti žar koji ih je i doveo do reprezentativnog dresa.

„Neka vam svaki nastup bude motivacija da date najbolje od sebe i uvijek znajte da iza vas stoji cijela Crna Gora – ponosna, zahvalna i puna podrške. Hvala vam što nas činite ponosnim“, zaključio je Simonović.

