Sijarto: Mađarska će nastaviti da snažno podržava proces proširenja

Podgorica, (MINA) – Zatvaranje pregovaračkih poglavlja i ostvarivanje drugih ključnih ciljeva jasno pokazuje da je Crna Gora na pravom putu ka Evropskoj uniji (EU), kazao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto i poručio da će Mađarska nastaviti da snažno podržava proces proširenja.

Kako je saopšteno iz Vlade, potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović se, tokom posjete Budimpešti, sastao sa Sijartom.

Iz Vlade su rekli da je razgovor bio prilika da se sagledaju trenutni bilateralni odnosi između dvije države i da se potvrdi dalja podrška Mađarske Crnoj Gori na njenom putu ka članstvu u EU.

Sijarto je naglasio da će Mađarska nastaviti da snažno podržava proces EU proširenja i istakao da je ta država ponosna na ulogu koju je imala u podršci reformama koje je Crna Gora sprovela.

„Zatvaranje pregovaračkih poglavlja i ostvarivanje drugih ključnih ciljeva jasno pokazuje da je Crna Gora na pravom putu ka EU“, naveo je Sijarto.

Ivanović je zahvalio Mađarskoj na snažnoj i kontinuiranoj podršci Crnoj Gori, posebno tokom šestomjesečnog predsjedavanja Savjetom EU.

On je, kako je saopšteno, istakao značaj doprinosa Mađarske u procesu pristupanja Crne Gore.

Kako je naglasio Ivanović, zahvaljujući predanom radu Vlade Crne Gore i posvećenosti Mađarske, Crna Gora je u decembru ostvarila ključni napredak zatvaranjem tri pregovaračka poglavlja, što je prvi put nakon sedam godina.

On i Sijarto su se saglasili da su odnosi Crne Gore i Mađarski odlični, kao i da će nastaviti da se produbljuju na svim nivoima.

„Sagovornici su razgovarali o saradnji u oblastima ekonomije, bezbjednosti, obrazovanja i kulture i apostrofirali uspješne mađarske investicije u Crnu Goru. Te investicije predstavljaju ključnu osnovu za dalje jačanje bilateralnih odnosa“, navodi se u saopštenju.

Ivanović je zahvalio Sijartu na njegovom kontinuiranom zalaganju za što brže pristupanje država Zapadnog Balkana EU, među kojima je Crna Gora predvodnica.

On je naveo da je uvjeren da će Crna Gora, uz podršku Mađarske i drugih članica EU, ostvariti cilj punopravnog članstva u Uniji do 2028. godine.

„Na kraju, sagovornici su izrazili opredijeljenost za dalju intenzifikaciju političkog dijaloga i saradnje između Crne Gore i Mađarske, uz konstataciju da će saradnja između dvije države nastaviti da se razvija u svim oblastima od zajedničkog interesa“, kaže se u saopštenju.

