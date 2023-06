Sekulić negirala krivicu

Podgorica, (MINA) – Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Dragica Sekulić negirala je, na saslušanju u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), da je zloupotrijebila službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade.

Jedan od njenih branilaca, advokat Nikola Martinović, kazao je da je saslušana po prijavi koju je podnijela Vlada, a potpisao premijer Dritan Abazović, prenosi portal Vijesti.

Martinović je naveo da je Sekulić tužiocu rekla da ima neriješeno stambeno pitanje, da kao član Komisije za stambena pitanja nije nikad ni sebi ni drugom pribavila imovinsku korist, kao i da su sve odluke koje je to tijelo donosilo u stvari bile Vladine odluke.

Ranije danas u istom predmetu, specijalni tužilac Vukas Radonjić saslušao je njene partijske kolege Predraga Boškovića i Suada Numanovića koji su takođe negirali krivicu.

Saslušanja u tom predmetu biće nastavljena narednih dana.

