Šehović: Zastrašivanje dijaspore neće proći

Podgorica, (MINA) – Pokušaji zastrašivanja crnogorske dijaspore, koja je snažno doprinijela obnovi nezavisnosti Crne Gore i mnogo puta pokazala lojanost domovini, ponovo su na djelu, kazao je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

Kako je saopšteno iz SD-a, Šehović je na sjednici plavskog odbora te partije rekao da je Crna Gora ponovo na bitnom raskršću.

On je naveo da Crna Gora bira da li će u red razvijenih evropskih zemalja, njegujući vrijednosti građanske države otvorene za sve njene građane, ili će se potčiniti nekim velikodržavnim projektima i zatiranju vrijednosti koje su mukotrpno čuvane i njegovane decenijama unazad.

Prema riječima Šehovića, Crna Gora je godinama važila za primjer sklada i suživota, oličenje građanske, multietničke i multivjerske države.

“Nažalost, u prethodne dvije i po godine svjedočimo posrnuću na mnogim poljima, uključujući ugrožavanje svih onih vrijednosti koje su činile stub naše zajedničke kuće, koje smo posvećeno čuvali, nadograđivali i kojima smo se ponosili”, kazao je Šehović.

On je rekao da su ponovo na djelu pokušaji zastrašivanja crnogorske dijaspore koja je, kako je istakao, snažno doprinijela obnovi nezavisnosti i još mnogo puta od tada pokazala lojanost domovini.

“Umjesto da pokažu poštovanje prema onima koji nesebičnim doprinosom pružaju konstantnu podršku domovini, oni žele da uplaše dijasporu i oduzmu im pravo glasa na predstojećim izborima”, naveo je Šehović.

Kako je kazao, njihov cilj je ne samo da do temelja uruše sve ono što je od obnove nezavisnosti do danas mukotrpno izgrađivano, već i da obeshrabe crnogorske državljane i uskrate im mogućnost da odlučuju o budućnosti svoje države.

“Nećemo im to dozvoliti”, poručio je Šehović.

Zato je, kako je istakao, bitno da se na predsjedničkim izborima potvrdi opredijeljenost evropskoj budućnosti.

“Kao i tome da želimo da nastavimo da gradimo Crnu Goru koja je zemlja svih nas, bez obzira na bilo koju razliku ili posebnost”, dodao je Šehović.

On je naglasio da je važno da se na parlamentarnim izborima potvrdi pobjeda građanske Crne Gore, koja jedino kao takva može opstati.

Potpredsjednik SD-a Boris Mugoša kazao je da je prethodni period obilježila duboka politička i institucionalna kriza.

SD je, kako je naveo, u kontinuitetu nastojao da ukazuje na loše odluke parlamentarne većine, ali i da predloži konkretna rješenja u cilju poboljšanja životnog standarda.

Mugoša je naveo da su neki od predloga SD-a bili smanjenje akciza na gorivo za 50 odsto, definisanje liste proizvoda za ograničavanje cijena, smanjenje poreza na dodatu vrijednost na hljeb, povećanje naknade korisnicima Programa stučnog osposobljavanja viskokoškolaca na 450 EUR.

“Kao i povećanje iznosa studentskih kredita i stipendija, povećanje minimalnih penzija i podrška korisnicima srazmjernih penzija i mnogi drugi”, dodao je Mugoša.

Predsjednik Savjeta SD-a Ivan Brajović kazao je da se SD od osnivanja može pohvaliti dobrim odlukama.

“Kao i činjenicom da smo ostali dosljedni sljedbenici Crne Gore koja je članica NATO-a, buduće članice Evropske unije, građanske, multivjerske i multinacionalne države, koja ima dobru međunarodnu reputaciju”, naveo je Brajović.

Kako je kazao, za SD je oduvijek jedina opcija bila Crna Gora svih njenih građana, koja njeguje bogatstvo različitosti i njime se ponosi, i u kojoj je svima ugodno.

Predsjednik plavskog odbora SD-a Nihad Canović rekao je da su Plavljani pokazali da žele da žive u građanskoj državi.

To, kako je dodao, pokazuju rezultati svih prethodnih izbora.

Canović je kazao da, nakon dobrog rezultata u prvom krugu, vjeruje da će opcija koja predstavlja suverenistički blok 2. aprila dobiti još značajniju podršku.

“Oni koji misle da otuđe našu dijasporu od Plava i Crne Gore i ukine prava koja im pripadaju, kojima je dijaspora dobra samo kada finansira projekte i ostvaruje ulaganja, a sa druge strane smatraju da ne treba ništa da se pita, nemaju sta da traže u našem gradu”, rekao je Canović.

