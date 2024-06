Šehović: Potvrditi evroatlantsko opredjeljenje Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Vrijednosti NATO-a i Evropske unije (EU) su neodvojive, a dio parlamentarne većine u Crnoj Gori nije na tom kursu, poručio je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović povodom 75 godina od osnivanja Alijanse i sedam godina crnogorskog članstva u toj organizaciji.

Šehović je kazao da je neophodno potvrditi evroatlantsko opredjeljenje Crne Gore.

“Danas jasno vidimo da je više nego ikad potrebno pokazati posvećenost vrijednostima saveza, ali suštinski, ne deklarativno, jer su NATO i EU vrijednosti neodvojive, iako nemali dio parlamentarne većine očigledno nije na tom kursu”, kazao je Šehović.

On je podsjetio da je na današnji dan Crna Gora prepoznata kao kredibilan saveznik Alijanse i postigla najznačajniji uspjeh na spoljnopolitičkom planu.

Prema riječima Šehovića, izazovi današnjice, više nego ikad, podsjećaju na važnost jačanja transatlantskog jedinstva i kohezije.

“Potrebno je potvrditi opredjeljenje ostanka na mukotrpno trasiranom evropatlantskom putu”, kazao je Šehović.

Kako je dodao, značaj članstva Crne Gore u NATO-u ne ogleda se samo u kolektivnoj bezbjednosti koju taj savez osigurava, već i u promovisanju zajedničkih vrijednosti zemalja članica, kao što su demokratija, sloboda, solidarnost, blagostanje, mir, stabilnost i vladavina prava.

“Ponosni smo na ulogu koju je imao SD u procesu pridruživanja NATO alijansi, jer smo doprinijeli da vlast 2016. godine ostane na prozapadnom kursu, koja nas je u konačnom i dovela do punopravnog članstva 2017. godine”, naveo je Šehović.

