Šehović: Crnoj Gori se opet prijeti Ukrajinom

Podgorica, (MINA) – Predstavnici zvanične Srbije Crnoj Gori su ponovo zaprijetili Ukrajinom, kazao je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović, navodeći da je jasnije zašto je potrebna proevropska i pro-NATO Vlada.

Ministar odbrane Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, kazao je da su se Crna Gora i Sjeverna Makedonija ogriješile o Srbiju priznajući nezavisnost Kosova i istakao da to predstavlja miješanje u unutrašnje stvari jedne zemlje.

“Nakon što su predstavnici zvanične Srbije Crnoj Gori ponovo zaprijetili, i to ni manje ni više nego Ukrajinom i političkom sudbinom koja je tu ponosnu zemlju zadesila, vjerujem da postaje jasnije zašto oni, koji još nijesu načisto da li je Putinova politika u Ukrajini agresorska ili oslobodilačka, ne bi trebalo da budu dio proevropske i pro-NATO Vlade“, naveo je Šehović na Tviteru.

On je dodao da je jasnije zašto zapadni partneri na tome ovih dana javno i prilično otvoreno insistiraju.

