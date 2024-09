Sedam miliona EUR iskoristiće za zelenu tranziciju

Podgorica, (MINA) – Novac u iznosu od sedam miliona EUR, koji je Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) opredijeljen kroz Projekat rekonstrukcije zdravstvenih objekata, biće iskorišćen za prilagođavanje procesu zelene tranzicije i prelazak na korišćenje obnovljivih izvora energije, saopšteno je iz KCCG.

Iz KCCG su pozdravili odluku Ministarstva zdravlja na čelu sa Vojislavom Šimunom da toj zdravstvenoj ustanovi namijeni sedam od 12 miliona EUR, koliko je obezbijeđeno kroz projekat koji se realizuje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

„Zbog šire javnosti, dužni smo da istaknemo da iznos od sedam miliona EUR koje ćemo dobiti staje u red veličine nedavno otvorenog novog objekta Klinike za psihijatriju čija je izgradnja koštala upravo toliko“, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da to znači da je pred tom zdravstvenom ustanovom još jedna ozbiljna investicija.

„Vodeći se standardima zdravstvenih ustanova u Evropskoj uniji, novac će biti iskorišćen, prvenstveno, za prilagođavanje procesu zelene tranzicije u smislu prelaska na korišćenje obnovljivih izvora energije, što je posebno važno ako znamo da je objekat KCCG otvoren daleke 1974. godine“, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz KCCG, ulaganje u energetsku efikasnost zdravstvenih ustanova donosi brojne prednosti, uključujući unaprijeđene sisteme grijanja, hlađenja i ventilacije, što se odražava na komoditet pacijenata na bolničkom liječenju.

„Istovremeno, troškovi za struju i vodu biće niži, a, posljedično, smanjenjem emisije štetnih gasova poboljšava se status opšteproklamovanog društvenog cilja, a to je očuvanje životne sredine“, naveli su iz te zdravstvene ustanove.

