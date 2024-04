SDT: Novović nije postupao u predmetu protiv Perović

Podgorica, (MINA) – Vrhovni državni tužilac Milorad Marković preuzeo je ovlašćenja glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića u predmetu protiv direktorice Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelene Perović, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Portparol Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić kazao je ranije da je akcija SDT-a usmjerena na Perović “nastavak progona koji sprovodi Novović po diktatu Vijesti i tridesetoavgustovske većine”.

Iz SDT-a su saopštili da Novović, u bilo kom smislu, nije postupao, niti će postupati u predmetu formiranom protiv Perović.

“Jer je, nakon formiranja predmeta, na njegov zahtjev, vrhovni državni tužilac preuzeo da neposredno vrši sva ovlašćenja i preduzima sve radnje za koje je zakonom ovlašćen glavni specijalni tužilac, a sve u skladu sa članom 133 Zakona o Državnom tužilaštvu”, kaže se u saopštenju.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja jutros su, po nalogu SDT-a, uhapsili Perović zbog osnova sumnje da je, tokom prošle i do aprila ove godine, učinila produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS