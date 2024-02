SDP: Đaci ne smiju biti žrtve neispunjenih predizbornih obećanja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski đaci ne smiju biti žrtve neispunjenih predizbornih obećanja i neozbiljnog pristupa rješavanju problema, poručili su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Oni su kazali da premijer Milojko Spajić ne shvata da prosvjetari ne traže veće plate, već ispunjenje ugovorne obaveze koju su potpisali sa svojim poslodavcem – Vladom Crne Gore.

Iz SDP-a su naglasili da je bitno da se hitno dođe do rješenja, da ne bi bili oštetćeni oni koji su najbitniji, a o kojima se u “ovoj kakofoniji” ne vodi računa.

“Crnogorski đaci ne smiju biti žrtve neispunjenih predizbornih obećanja i neozbiljnog pristupa rješavanju ozbiljnog problema koji je danas eksalirao”, poručili su iz SDP-a.

Oni su dodali da se Spajić, povodom razgovora sa prosvjetarima i štrajka, ponaša kao i u sektoru bezbjednosti.

“Njega to “ne interesuje” dok problem ne dođe do toga da danas desetine hiljada đaka u Crnoj Gori sjede kući, umjesto da su u klupama”, navodi se u saopštenju SDP-a.

Spajić je, kako su kazali, obećavao veće plate, a danas ga to ne interesuje.

Iz SDP-a su rekli da ih ne čudi ni Spajićeva poruka da neće popustiti i da nema povećanja plata.

Obećanja o hiljadu eura prosječne plate su, kako su naveli, ipak bila samo predizborni trik na osnovu kojeg je i postao vlast.

“Makar i od Spajića – previše je”, navodi se u saopštenju SDP-a.

