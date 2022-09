SD spreman za predstojeće lokalne izbore

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) su u potpunosti spremne za predstojeće lokalne izbore, poručeno je sa sjednice Predsjedništva te stranke, koje je formiralo centralni i operativni izborni štab.

Kako je saopšteno iz SD-a, ta partija će na izbore izaći samostalno – u Baru, kao lider koalicije – u Plavu, ili pak kao dio širih koalicija, u zavisnosti od stanja i potreba u određenim opštinama.

“SD je u potpunosti spreman za lokalne izbore i doprinijeće očekivanom dobrom rezultatu građanskih i evropskih snaga, koje će društvo vratiti sa stranputice kojom se već dvije godine zaputilo, zahvaljujući neodgovornoj Krivokapićevoj i Abazovićevoj Vladi”, poručeno je sa sjednice.

Predsjednik SD-a Damir Šehović kazao je da će ta stranka izvjesno na lokalnim izborima zadržati ili povećati trenutni broj odbornika.

On je rekao da to nije bio jedini motiv u pripremi izbora za 23. oktobar, već da su u svakom momentu imali u vidu širu sliku i potrebu da građanske političke snage vrate opštine i cijelu Crnu Goru na evropski i civilizacijski kolosijek.

“Zato smo, i tamo gdje idemo samostalno i tamo gdje nastupamo u koaliciji, bez izuzetka konstruktivan factor”, poručio je Šehović.

On je dodao da nije vrijeme da progresivne snage odmjeravaju snage između sebe.

“Već da ih sve skupa odmjere sa onima koje su dokazano, u prethodne dvije godine, zaslužne za politički, institucionalni, ekonomski i civilizacijski sunovrat, koji je i domaćoj i međunarodnoj javnosti više nego očigledan”, naveo je Šehović.

Predsjedništvo je konstatovalo da je u prethodne dvije godine SD pokazao kapacitet za odgovorno djelovanje i iz opozicije, a ne samo iz vlasti.

SD je, kako su naveli, imao više zakonskih predloga nego čitava 43. Vlada, zahvaljujući čemu su uostalom i povećane naknade korisnicima Programa stručnog osposobljavanja, najniže penzije, kao i studentski krediti i stipendije.

“Predsjedništvo je formiralo Centralni izborni štab, na čijem čelu će biti Šehović, kao i Operativni štan, čijim radom će rukovoditi generalni sekretar Miloš Čelanović”, kaže se u saopštenju.

Predsjedništvo je, kako se navodi, dalo saglasnost opštinskim odborima za formalizaciju predloženih koalicionih aranžmana.

