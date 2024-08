Šćepanović: Visina kredita i stipendija zavisiće od Spajićevog raspoloženja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski studenti ponovo se suočavaju sa prijetnjom po svoju budućnost, budući da Vlada namjerava da izmijeni zakon, prema kojem bi ona određivala visinu studentskih kredita i stipendija, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Sekretarka za međunarodnu saradnju Savjeta mladih DPS-a i odbornica u Skupštini opštine Nikšić, Kristina Šćepanović, kazala je da će finansijska podrška studentima zavisiti isključivo od “raspoloženja” premijera Milojka Spajića.

Studentski krediti i stipendije za najbolje studente, kako je poručila, ne smiju biti predmet političke volje.

Ona je naglasila da studenti zaslužuju stabilnost i predvidljivost u finansiranju, kako bi mogli da se posvete obrazovanju, a ne da, kako je rekla, strepe od toga koliko će Vlada biti “raspoložena” u datom trenutku.

“Kad već govorimo o raspoloženju, nadamo se da će Spajić biti podjednako velikodušan prema studentima kao što je bio raspoložen za uživanje u luksuznom životu u Sen Tropeu”, navodi se u saopštenju Šćepanović.

Ona je kazala da je Spajić boravak u Francuskoj mogao iskoristiti priliku da se raspita kako se tamo tretiraju studenti.

U Francuskoj, kako je rekla Šćepanović, studenti uživaju široku finansijsku podršku kroz različite oblike pomoći.

“Pored stipendija koje se dodjeljuju na osnovu socijalnog statusa i akademskog uspjeha, francuskim studentima su obezbijeđeni subvencionisani smještaj, zdravstveno osiguranje, pa čak i povoljniji uslovi za prevoz”, navodi se u saopštenju.

Šćepanović je kazala da, takođe, postoji niz olakšica za studente koji rade uz studiranje, čime im se dodatno olakšava put ka obrazovanju i omogućava da se u potpunosti posvete svojim ciljevima.

“Gospodine Spajiću, s obzirom na to da ste i sami studirali u Francuskoj, vjerujem da ste te povlastice dobro iskoristili. Nadamo se da ćete isto razumijevanje pokazati i prema crnogorskim studentima, koji imaju jednaka prava na obrazovanje kao i mladi u Francuskoj”, navodi se u saopštenju.

