Šćepanović: Oslobođeno 11 migranata, uhapšena tri Pakistanca

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija je, u pograničnom pojasu u Božaju, oslobodila 11 migranata i uhapsila tri državljanina Pakistana, takođe migranta, zbog sumnje da su počinili krivična djela otmica i iznuda, saopštili su iz Uprave policije.

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora policije za Sektor za borbu protiv kriminala, Lazar Šćepanović, kazao je na konferenciji za novinare da su državljani Pakistana uhapšeni u četvrtak, kod graničnog prelaza Božaj.

“Osumnjičeni su bježali policiji, ali su uhapšeni nakon potrage”, rekao je Šćepanović.

Kako prenosi portal Vijesti, u akciji je bio angažovan veći broj policajaca iz Sektora za borbu protiv kriminala, Granične policije, Posebne jedinice policije i Regionalnog centra bezbjednosti.

Šćepanović je kazao da su imali kriznu situaciju, gdje je jedna kriminalna grupa zarobila migrante nad kojima je vršeno nasilje.

“Na osnovu obavještajnih podataka koje smo dobili od Albanije, u pograničnom pojasu u Božaju, jedna kriminalna grupa ograničila je kretanje većoj grupi migranata i vršila nasilje, iznuđivala novac i nanosila teške tjelesne povrede”, rekao je Šćepanović.

On je kazao da je akcija trajala nekoliko sati i da su imali talačku situaciju, gdje je oslobođeno 11 migranata – sedam iz Egipta i četiri iz Sirije.

Šćepanović je naveo da se uhapšenim Pakistancima na teret stavljaju krivična djela otmica i iznuda.

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor granične policije, Milutin Vasiljević, kazao je da 11 migranata trenutno boravi u Prihvatilištu za strance.

On je rekao da je u Crnoj Gori registrovan veliki broj migranata otkad je počela migrantska kriza.

Vasiljević je dodao da je broj migranata bio na vrhuncu 2022. godine, kada ih je u Crnoj Gori boravilo 8,55 hiljada.

Kako je dodao, u ovoj godini je taj broj opao na 1.707.

