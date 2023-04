Šćepanović: Abazović Ustavni sud vidi kao Vladinu službu

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović ne vidi Ustavni sud kao samostalan i nezavistan organ od sve tri grane vlasti, već kao neku vladinu službu, ocijenio je predsjednik tog suda Budimir Šćepanović.

Abazović je u petak pozvao Šćepanovića da objasni građanima zašto Ustavni sud ne zasijeda, navodeći da je nedonošenje odluka neodgovorno prema državi.

Šćepanović je, u reagovanju dostavljenom agenciji MINA, naveo da predsjednik Vlade, kojoj je već odavno izglasano nepovjerenje, kontinuirano, u svom stilu, opanjkava Ustavni sud i na njega vrši pritisak.

„Očigledno on Ustavni sud ne vidi kao samostalan i nezavistan organ od sve tri grane vlasti, već kao neku vladinu službu“, kazao je Šćepanović.

On je istakao da je Ustavni sud samostalan i nezavistan državni organ od sve tri grane vlasti, a ne Vladina služba.

„Niko ne smije uticati na Ustavni sud prilikom odlučivanja o pitanjima iz njegove nadležnosti, odredba je definisana članom 3. Zakona o Ustavnom sudu, pa je dužnost svakog, a posebno predsjednika Vlade, da poštuje ustavne i zakonske odredbe države čiji je premijer“, naveo je Šćepanović.

Kako je kazao, Abazović u najnovijem pritisku na Ustavni sud, između ostalog, plasira neistine da taj sud ne zasjeda i ne donosi odluke, uz konstataciju da je nedonošenje odluka neodgovorno prema državi.

Pritom, dodao je Šćepanović, Abazović poziva predsjednika Ustavnog suda da „kaže je li Zakon ustavan ili ne“, ne navodeći naziv zakona, kao i da „objasni građanima zašto Sud ne zasjeda“.

Prema riječima Šćepanovića, Abazović nije mogao da odoli ni cinizmu, pa u tom stilu poručuje „Svaka čast, sretno trošili plate“ i „Šta čeka, da se predaju liste, pa da se onda izjasni, čekaju li naredbu iz Dubajija“.

„Ovako obraćanje Ustavnom sudu jednog od čelnika izvršne vlasti je neviđena i nečuvena drskost u istoriji ustavnog sudstva“, istakao je Šćepanović.

On je kazao da vjeruje da takve neprimjerene izjave zabrinjavaju cjelokupnu crnogorsku stručnu i laičku javnost i doprinose stvaranju negativne percepcije javnosti o radu Ustavnog suda Crne Gore.

„Umjesto da se uzdrži od bilo kakvog komentarisanja rada Ustavnog suda i na taj način da svoj doprinos nezavisnosti tog suda, on, kroz navodnu odbranu nacionalnih interesa, iznosi neistine, motivisane njegovom političkom nemoći“, naveo je Šćepanović.

On je istakao da nije tačno da Ustavni sud ne zasjeda i da ne donosi odluke.

Prema riječima Šćepanovića, od početka godine održano je šest sjednica Ustavnog suda i 11 sjednica Vijeća Ustavnog suda, na kojima je donijeto 514 odluka i rješenja.

Međutim, kako je naveo, te odluke i rješenja ne zanimaju Abazovića.

„Njega zanimaju samo odluke Ustavnog suda u pojedinim predmetima koji su za njega značajni. Još kad bi mogao da naruči odluku koja njemu odgovara, Ustavni sud Crne Gore bi tada bio najbolji sud na svijetu“, kazao je Šćepanović.

On je rekao da ne zna „ko mu je u Dubajiju i o kakvoj naredbi Abazović govori“.

„Ali sa sigurnošću mogu da obavjestim gospodina premijera, kao i domaću i međunarodnu javnost da ne primam/o nikakve naredbe ni sa jedne destinacije na kugli zemljskoj“, poručio je Šćepanović.

Kako je naveo, što se „čekanja“ tiče, Ustavni sud je čekao odgovor Ustavnog odbora i poslije 40-ak dana ga je dočekao – dostavljen je Ustavnom sudu u četvrtak, 27. aprila „što je premijeru vjerujem poznato“.

„Međutim, ne mogu da ne primjetim da nije našao za shodno da požuruje dostavljanje odgovora Ustavnom sudu, već požuruje Ustavni sud da što prije odluči. Šta više, on traži da predsjednik Ustavnog suda kaže je li Zakon ustavan ili ne“, kazao je Šćepanović.

Prema njegovim riječima, Abazoviću je očigledno hitno potrebna ocjena ustavnosti Zakona kojeg ima u vidu, pa makar i usmeno iskazana i to od jednog člana Ustavnog suda, što ne bi bilo saglasno sa Ustavom i Zakonom o Ustavnom sudu.

„Na ovaj način, premijer pokazuje elementarno nepoznavanje i neopoštovanje pravnog sistema države koju vodi“, istakao je Šćepanović.

On je podsjetio da je Ustavni sud kolektivni organ, koji svoje odluke donosi većinom glasova svih sudija, pa bi, kako je naveo, bilo kakvo izjašnjavanje predsjednika ili sudije u toku trajanja postupka pred Ustavnim sudom vodilo u kršenje ustavnih i zakonskih odredbi.

„Na kraju, ističem da je Ustavni sud, i prije reakcije premijera, planirao održavanje sjednice na kojoj će se razmatrati predmet, koji ga očigledno zanima, a kojem je Ustavni sud na sjednici svih sudija, još ranije, dao prioritet“, zaključuje se u reagovanju Šćepanovića.

