Šćekić: Razmotriti da Registar pedofila bude javan

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde trebalo bi da razmotri mogućnost da Registar počinilaca krivičnih djela protiv polne slobode bude javan, ocijenio je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

Ščekić je pohvalio ažurnost Ministarstva pravde i ministra Bojana Božovića i to što je Crna Gora konačno dobila dugo najavljivan Registar počinilaca krivičnih djela protiv polne slobode.

Šćekić je kazao da smatra da treba razmotriti mogućnost da Registar bude javan, kako bi svako mogao da mu pristupi i kako bi roditelji mogli dobiti informacije da li se neko od pedofila nalazi u blizini njihove djece.

“Na taj način znaćemo kome povjeravamo svoju djecu u školama, vrtićima, sportskim društvima, umjetničkim udruženjima i slično i u kakvom okruženju se kreću i borave djeca”, naveo je Šćekić u saopštenju.

Prema njegovim riječima, određena istraživanja pokazala su da osobe koje su počinile krivično djelo protiv polne slobode imaju veći strah od javne osude nego od zatvorske kazne.

Šćekić je kazao da naročito ohrabruje činjenica što se posebna evidencija vodi trajno i ne može se brisati.

On je rekao da je Savjet za prava djeteta, čiji je predsjednik, pristupao veoma oprezno tom pitanju i u maju oganizova tematski sjednicu na kojoj je ukazano da je Crnoj Gori prijeko potreban Registar počinilaca krivičnih djela protiv polne slobode.

“Samo zajedničkim djelom možemo suzbiti da nam djeca budu žrtve“, kazao je Šćekić.

On je istakao da se, u vremenu kada je internet tehnologija uzela maha više nego ikad i kada je maksimalno dostupna djeci, posebna pažnja mora posvetiti zaštiti najmlađih od vrbovanja putem društvenih mreža.

“Djeca i mladi moraju znati da smo mi i institucije prva adresa na kojoj mogu tražiti pomoć. Jer upravo neinformisanost i neiskustvo su najbrži put da nam djeca postanu žrtve”, naveo je Ščekić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS