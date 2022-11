Šćekić: Razmatramo vraćanje zdravstvenih doprinosa

Podgorica, (MINA) – Program Evropa sad ozbiljno je ugrozio zdravstveni sistem, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, navodeći da se ozbiljno razmatra vraćanje zdravstvenih doprinosa.

On je Pobjedi rekao da je veoma važno, zbog održivosti sistema liječenja, da se u budućnosti vrati neki vid zdravstvenog osiguranja.

“Jednostavno to moramo da uradimo kako bismo obezbijedili održivost sistema zdravstva”, naveo je Šćekić.

On je kazao da je o tome na koji način i po kom modelu će vratiti doprinose za zdravstvo već razgovarao sa ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem.

“Nijesmo konkretizovali, ali svakako da smatramo da kroz institucije sistema mora da se vrate izdvajanja za doprinose za zdravstveno osiguranje”, poručio je Šćekić.

U kojem obimu, kako je naveo, treba da se priča na nivou Vlade, ali svakako se ubuduće mora opredijeliti dio sredstava kako bi zdravstveni sistem imao svoj, siguran prihod i da bi mogao normalno da funkcioniše.

Prema riječima Šćekića, sve ostalo je neodrživo i samo vid “trenutne infuzije” i premoštavanja, što je neozbiljno i neodgovorno prema građanima.

On smatra da je program Evropa sad ozbiljno ugrozio zdravstveni sistem i “da nam je zadao ozbiljan udarac, koji se, između ostalog, vidio u prethodnom periodu”.

“Konkretno smo imali situaciju da zbog sredstava koja nijesu predvidjeli budžetom imamo problema oko plaćanja ljekova, pa nam je tako određeno vrijeme bilo ugroženo snabdijevanje terapijom čak i najtežih, onkoloških pacijenata”, tvrdi Šćekić.

On je ocijenio da je program Evropa sad loše osmišljen ukidanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje.

“Neznavenošću i populističkom politikom kroz taj projekat zdravstvenom sistemu je uzeto 200 miliona EUR sopstvenog prihoda. Navodno su taj novac usmjerili na povećanje plata, a u budžetu ih nijesu predvidjeli, jer nijesu stvorili preduslove za obezbjeđivanje prihoda i zakonito punjenje budžeta”, naveo je Šćekić.

To, kako je rekao, pokazuje da je sve urađeno populistički i bez analiza.

Šćekić je dodao da su na taj način zdrastveni osiguranici obmanuti.

“U smislu dobićete povećanje minimalnih plata, ali ćete ostati bez zdravstvene zaštite i dobićete poskupljenja hrane i ljekova i nećete imati redovno snadbijevanje ljekovima”, kazao je Šćekić.

On je naveo da smatra da je taj i takav pristup krajnje nepošten prema narodu.

