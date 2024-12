Šćekić: Mandić da hitno zakaže nastavak sjednice

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragoslav Šćekić pozvao je predsjednika Skupštine Andriju Mandića da hitno zakaže nastavak sjednice na kojoj će biti usvojen budžet Crne Gore za narednu godinu.

Ščekić, koji je ujedno i potpredsjednik Vlade, rekao je da se “ne smije dozvoliti nasilje nad sistemom i građanima Crne Gore”.

“Svaka dalja opstrukcija parlamenta ugrožava stabilnost države i direktno pogađa najugroženije kategorije društva – penzionere, mlade, sportiste i sve građane koji žele bolju budućnost”, istakao je Šćekić u saopštenju.

On je kazao da supriče opozicije o navodnom kršenju Ustava samo dimna zavjesa čiji je cilj da, kako je rekao, prikrije zloupotrebe Demokratske partije socijalista (DPS) i njihove pokušaje da zaustave borbu protiv organizovanog kriminala i hapšenja njihovih visokih funkcionera.

“Upravo oni su sistem u Crnoj Gori doveli do raspada, a sada se, apsurdno, predstavljaju kao navodni branitelji Ustava”, naveo je Šćekić.

On je kazao da je, u vremenu kada su građani očekivali podršku države kroz povećanje penzija i pomoć najugroženijima, DPS odlučio da blokira rad parlamenta i onemogući usvajanje budžeta.

Ta odluka, prema riječima Šćekića, direktno pogađa penzionere, mlade, sportiste i sve one koji zavise od odgovorne politike.

Kako je naveo, povećanje penzija, predviđeno budžetom, bio je konkretan korak ka poboljšanju životnog standarda najstarijih sugrađana, koji su decenijama gradili Crnu Goru.

“Umjesto toga, DPS stavlja svoje partijske interese ispred potreba građana, pokazujući spremnost da ugroze osnovne funkcije države samo da bi sačuvali političke privilegije”, rekao je Šćekić.

On je dodao da se blokadom usvajanja budžeta zaustavlja i učešće sportista na prestižnim takmičenjima, što, kako je rekao, predstavlja dodatni udar na crnogorski sport.

“Blokada parlamenta i opstrukcije DPS-a jasno ukazuju na to da ta partija odbija da prihvati stvarnost – njihova era je završena. Ovo destruktivno ponašanje političkih elita samo ubrzava njihov politički pad”, kazao je Šćekić.

On je rekao da su građani Crne Gore jasno pokazali da žele promjene, odgovornu vlast i institucije koje rade u njihovom interesu, a ne u interesu pojedinaca i klanova.

Šćekić je pozdravio formiranje nove vlasti u Podgorici, navodeći da to treba da bude podsticaj za promjene na svim nivoima vlasti.

On je pozvao sve političke aktere na odgovornost .

“Omogućićemo nesmetano funkcionisanje institucija i doprineti stabilizaciji političke situacije. Naš zajednički cilj mora biti jaka, stabilna i prosperitetna Crna Gora, bez destruktivnih politika DPS-a”, zaključio je Šćekić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS