Savić: Milatović kao jedina adresa za razgovor

Podgorica, (MINA) – Odluka predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela da ne dođe u Crnu Goru, već da u Brisel ode predsjednik države Jakov Milatović, bio je jak diplomatski potez, kazao je saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka, Marko Savić.

On je, u razgovoru za 24 sata Televizije E, ocijenio da predstavnici te institucije, od nosilaca vlasti, jedino Milatovića percipiraju kao relevantnu adresu za razgovor.

Savić smatra da je Milatović napravio jasnu odstupnicu od poteza Vlade i većine u parlamentu nakon usvajanja rezolucije o Jasenovcu.

“Sa druge strane, ako posmatramo širi crnogorski kontekst, ova mini, soft promjena u retorici i porukama koje Milatović šalje ima veze sa unutrašnjom politikom”, ocijenio je Savić.

On je kazao da Milatović priprema teren za novo partijsko angažovanje.

“A poziciju gradi u odnosu na sukob sa prethodnim saradnicima iz Pokreta Evropa sad”, ocijenio je Savić.

On je naveo da je Crna Gora 2022. godine imala manjinsku Vladu, čiji je prioritet bio put Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), ali je umjesto toga potpisan Temeljni ugovor.

Savić je kazao da je simpotmatično to što se ove godine, samo dva dana nakon dobijanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila, dogodilo vraćanje na „fabrička podešavanja“ onih koji usmjeravaju Vladu u kojem pravcu treba da radi.

Govoreći o rekonstrukciji Vlade, što bi značilo ulazak konstituenata nekadašnjeg Demokratskog fronta u izvršnu vlast, on je rekao da u reakcijama Brisela neće biti nikakvih tektonskih poremećaja.

Kako je naveo Savić, Evropa će potencirati narativ da ona snažno stoji kao podrška, suštinska, ne samo isprazna retorička, Crnoj Gori na putu ka ostvarenja punopravnog članstva u EU.

„Ali, sve što se bude dešavalo između, u diplomatskim porukama, pozivima, ignorisanju crnogorskih zvaničnika za neke važne događaje, sve će nam to govoriti da će zvanična Crna Gora biti sklonjena sa strane, a da će oni tražiti adresu sa kojom jedino mogu da održe komunikaciju”, kazao je Savić.

On smatra da bi evropski partneri trebalo da uzmu u obzir i regionalni kontekst, posebno, kako je naveo, uticaj Srbije na nosioce vlasti.

Savić je kazao da je Svesrpski sabor slikovit produžetak uticaja iz Srbije, direktno predsjednika te države Aleksandra Vučića.

„To je režija iz Beograda, sa Andrićevog venca u izvedbi loših glumaca u Crnoj Gori“, rekao je Savić.

On je kazao da je to pokazatelj da evropska, građanska Crna Gora, Crna Gora u EU, kao takva nije moguća ni u jednom paragrafu „srpskog svijeta“, već jedino kao što udaljenija od EU i sa što lošijim odnosima sa susjedima.

Govoreći o posljednjim skupštinskim zasijedanjima, Savić smatra da je to sve samo ne ozbiljna politika.

On je dodao da su scene iz zakonodavnog doma u prethodnom periodu izvrdavanje onoga što je ozbiljna politika i izrugivanje zdravom razumu, građanki i građana Crne Gore.

Građani su, kako je naglasio Savić, izrazili ogromnu podršku za članstvo u EU.

„Ako mislite da ćete da se sukobljavate sa jednom od članica, a da će EU, kao kolektivitet, da drži vašu stranu, onda ste se grdno prevarili. Naravno da će držati stranu Hrvatske, a ovo pokazuje jednu izuzetnu neznavenost i nepamet naših predstavnika u Vladi, ministarstvima i parlamentu, koji ne razmišljaju dugoročno”, kazao je Savić.

Nosioci vlasti, kako je poručio, trebalo bi da grade mapu puta za poglavlja 23 i 24, da se fokusiraju na konkretne akcije, a Ministarstvo vanjskih poslova da gradi pregovaračku poziciju.

Savić je podsjetio da Crna Gora sa Hrvatskom već ima otvorena pitanja koja se moraju rješavati.

„Realnost je da sve odluke koje donosimo, svi postupci koji nas sukobljavaju sa ostalim susjedima, sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, kojima remetimo odnose sa EU, idu na ruku samo Vučiću, njegovoj velikodržavnoj politici, politici srpskog svijeta“, rekao je Savić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS