Saslušaće kandidata za VDT-a

Podgorica, (MINA) – Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu obaviće sjutra konsultativno saslušanje Dražena Burića, koga je za vrhovnog državnog tužioca (VDT) predložio Tužilački savjet (TS).

Konačnu odluku o izboru Burića treba da donesu poslanici na plenarnoj sjednici, nakon mišljenja tog skupštinskog tijela.

Burića je za VDT-a predložio stari saziv TS-a, 29. jula prošle godine, a novi TS nije povukao predlog, jer takva pravna mogućnost ne postoji.

Za vršiteljku dužnosti VDT-a 5. februara izabrana je Maja Jovanović.

Njen mandat ističe 6. avgusta.

Zakon o državnom tužilaštvu omogućava da ona na tom mjestu bude još šest mjeseci.

Sjednica Odbora zakazana je za 11 sati.

