Šarec: Crna Gora radi sve što treba na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora radi sve što treba i kako treba na putu ka Evropskoj uniji (EU), kazao je stalni izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Marjan Šarec na sastanku sa potpredsjednikom Vlade Aleksom Bečićem i ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem u Briselu.

Kako je saopšteno iz Vlade, Bečić i Šaranović su započeli trodnevnu posjetu Briselu, u okviru koje su se danas sastali sa Šarecom.

Šarec je rekao da Crna Gora radi sve što treba i kako treba na putu ka EU.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) radi svoj posao, Ministarstvo odbrane ispunjava svoje obaveze, posvećena ste članica NATO-a i drago mi je da svjedočim velikom napretku Crne Gore”, naveo je Šarec.

Bečić je istakao da Crna Gora ide u dobrom smjeru.

“Svjedočimo istorijskim rezultatima na evropskom putu, potvrđenim dobijanjem IBAR-a i zatvaranjem poglavlja, odlučnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, političkoj stabilnosti, velikoj podršci građana procesu evropskih integracija, dvotrećinskoj podršci poslanika 44. Vladi i povratku opozicije u poslaničke klupe”, naveo je Bečić.

On je kazao da je Crna Gora riješena da sve kapacitete usmjeri ka daljem dinamiziranju evropskog puta sa ciljem da 2028. godine postane 28. članica EU.

Bečić je istakao da je za dalje snaženje političke stabilnosti, racionalizaciju, smanjenje polarizacije i usmjeravanje fokusa na evropske integracije veoma važno konačno rješavanje pitanja lokalnih izbora u jednom danu, naglašavajući pozitivnim trenutkom da se upravo sada maksimalno inteziviraju aktivnosti na rješavanju tog pitanja.

“Građani, politički subjekti, domaća javnost, međunarodni partneri, svi žele da se ovo pitanje riješi na način da svi lokalni izbori budu u jednom danu, tako da će na testu biti iskrenost i posvećenost svih političkih subjekata da se ovo pitanje konačno uspješno finalizuje”, rekao je Bečić.

Šaranović je kazao da MUP, kao predvodnik integracionog procesa u oblasti vladavine prava, ima ključnu ulogu u sprovođenju reformi i jačanju kapaciteta institucija koje se bore protiv kriminala.

“Konstatovali smo da su interesi crnogorske Vlade i MUP-a i interesi EU komplementarni, što je vidljivo u odnosu na prioritete koji su nam zajednički a koji se ogledaju u daljoj borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala, korupcije, neregularnih migracija i krijumčarenja, te jačanja upravljanja granicama”, naveo je Šaranović.

Kako je rekao, svjesni su da slijedi period još intenzivnijeg rada na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa.

“A do sada postignuti rezultati i prepoznavanje od naših evropskih partnera sveukupnih napora koje ulažemo kako bismo stvorili ambijent sa nultom stopom tolerancije na kriminal, daju nam za pravo da vjerujemo da ćemo uskoro zauzeti zasluženo mjesto u porodici evropskih naroda”, zaključio je Šaranović.

