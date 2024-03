Šaranović: Vlada konačno jednoglasno stala iza mog predloga

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da mu je drago što je Vlada konačno jednoglasno stala iza njegovog predloga da direktor Uprave policije Zoran Brđanin bude razriješen.

„I da se vršilac vršilac dužnosti (v.d.) bira na moj predlog, te da nakon sprovedenog internog oglasa predložim v.d. direktora Uprave policje u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima“, naveo je Šaranović na društvenoj mreži X.

On je podsjetiuo da je raspisivanje internog oglasa predložio Vladi i najavio na konfrenciji za novinare prije dva dana.

„Nastavljamo snažnu borbu protiv svih oblika kriminala“, poručio je Šaranović.

