Šaranović nosilac liste Demokrata, Ujedinjene i Demosa

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović nosilac je izborne liste koalicije Demokrata, Ujedinjene Crne Gore i Demosa za lokalne izbore u Glavnom gradu.

Iz Demokratske Crne Gore saopšteno je da su nadležni organi te stranke, Ujedinjene Crne Gore i Demosa verifikovali koalicionu izbornu listu, koja će na predstojećim lokalnim izborima nastupiti pod sloganom “Idemo ljudi”.

Šaranović je diplomirani ekonomista.

Rođen je u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu.

Visoko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Šaranović je od osnivanja u Demokratskoj Crnoj Gori.

Od 2015. do 2019. godine obavljao je funkciju predsjednika Mladih Demokrata.

Član je Predsjedništva Demokratske Crne Gore.

U dva mandata je biran za poslanika Skupštine Crne Gore, na izborima 2016. i 2020. godine.

