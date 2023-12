Šaranović: Neću dozvoliti da budući direktor policije bude blizak nekoj partiji

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović poručio je da neće dozvoliti da budući direktor Uprave policije bude blizak bilo kom političkom subjektu, kao i da tu poziciju treba da pokriva neko oko koga će postojati opšti konsenzus svih članova Vlade.

Šaranović je, nakon Nacionalne antikorupcijske konferencije koju je organizovao MANS, novinarima rekao da nije imao priliku da se upozna sa detaljima presude Upravnog suda kojom je poništeno rješenje o razrješenju bivšeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina.

“Pravni tim Ministarstva unutrašnjih poslova će napraviti analizu same presude. Nakon upoznavanja sa detaljima, postupićemo jedino onako kako možemo – u skladu sa zakonom”, kazao je Šaranović.

Na pitanje da li je za njega isključena mogućnost da Brđanin bude direktor policije, on je naveo da su nadležnosti ministra unutrašnjih poslova jasno definisane.

“Ministar unutrašnjih poslova neće vraćati bivšeg direktora na poziciju direktora, jer smatram da mi to zakonom ne pripada. Da li to može neko drugi da uradi, ne vidim da mogu odgovoriti na to pitanje”, dodao je Šaranović.

On je rekao da još nije raspisan konkurs za direktora Uprave policije.

“Ukoliko jedan ministar imenuje i predlaže direktora policije nekoliko sedmica nakon što je došao na tu poziciju, onda znači da je došao sa unaprijed pripremljenim kandidatom ili da mu je neko sugerisao ko treba da bude direktor”, naveo je Šaranović.

On je kazao da će, dok bude on ministar, direktor policije biti neko od profesionalnog integriteta i sinonim za profesionalnost i hrabrost.

Šaranović je rekao da nema zatezanja odnosa sa Pokretom Evropa sad po pitanju izbora direktora policije, navodeći da se tom poslu treba pristupiti uz puno poštovanje zakona.

“Valjda nikome ne pada na pamet da direktor policije treba da pripada ovoj ili onoj partiji, u situaciji kada u pritvoru imamo dva bivša direktora i jednog pomoćnika direktora policije”, naveo je Šaranović.

On je kazao da direktor policije treba da bude neko oko koga će postojati opšti konsenzus svih članova Vlade.

“Ali ja bih tu tražio saglasnost članova skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost. Njihovo mišljenje nije neophodno, ali bi u konsultativnom smislu bilo dobrodošlo”, dodao je Šaranović.

On je rekao da misli da će Crna Gora u bliskoj budućnosti imati novog direktora policije jer postoji politička volja na nivou Vlade i visoka društvena potreba da se država konačno okrene najodlučnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Prema riječima Šaranovića, logično je da jedan od prvih koraka u tom smislu bude izlazak iz v.d. stanja u bezbjednosnom sektoru i obezbjeđivanje preduslova da taj sektor bude u punom mandatu.

“O kandidatima za direktora policije ne razgovaram sa političkim subjektima, jer ne želim i neću dozvoliti da budući direktor bude blizak bilo kom političkom subjektu”, naveo je Šaranović.

Taj neko, kako je dodao, mora da bude simbol za profesionalizam i integritet.

“Onog trenutka kada svi članovi Vlade budu postigli konsenzus oko te osobe, ja ću staviti potpis na to ime. Kao ministar unutrašnjih poslova nosim veliku odgovornost i spreman sam da na istu odgovorim onako kako je propisano u zakonu i kako to definiše aktuelni društveni trenutak u Crnoj Gori”, poručio je Šaranović.

On je rekao da ima povjerenja da će svi akteri Vlade maksimalno ozbiljno pristupiti tom pitanju kao i da ne vjeruje da takvo pitanje može da izazove određene političke nesuglasice.

“Društvena potreba da Crna Gora krene u najodlučniju moguću borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije nalaže svim odgovornim političkim akterima u 44. Vladi, da sa maksimalnom pažnjom pristupamo tom pitanju. Svi su me do sada uvjerili da će tako biti”, kazao je Šaranović.

