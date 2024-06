Šaranović: Ne mogu da prejudiciram konačni stav Vlade u slučaju Brđanina

Podgorica, (MINA) – Odluka Upravnog suda da kontrolnu ulogu parlamenta svodi na upravni postupak, najblaže rečeno je čudna, rekao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i poručio da ne može prejudicirati konačni stav Vlade, kao kolektivnog organa, u slučaju Zorana Brđanina.

Upravni sud je utvrdio da je Vlada nezakonito razriješila Brđanina dužnosti direktora Uprave policije.

Šaranović je podsjetio da je Vlada prilikom donošenja prethodne presude u predmetu Brđanin, donijela zaključak kojim je konstatovala prestanak mandata tadašnjem vršiocu dužnosti direktora policije Nikoli Terziću i konstatovala nastavak mandata Brđaninu.

„I ova presuda Upravnog suda je, kao i prethodna donesena u sporu pune jurisdikcije što znači da je Vlada u situaciji da samo konstatuje ono što je Upravni sud već odlučio. Međutim, ja kao član Vlade ne mogu prejudicirati konačni stav Vlade kao kolektivnog organa“, kazao je Šaranović.

On je istakao da Upravni sud u obrazloženju ne spori njegovo zakonsko pravo da predloži razrješenje direktora Uprave policije.

Šaranović je naveo da Upravni sud smatra da je Odbor za bezbjednost i odbranu prilikom razmatranja Izvještaja o rezultatima policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, povrijedio Zakon o upravnom postupku time što izvještaj nije razmotrio u roku od 20 dana od dana dostavljanja Skupštini.

On je kazao da kao bivši parlamentarac mora da naglasi da Skupština svoju organizaciju u dijelu izvršavanja kontrolne i nadzorne funkcije uređuje Ustavom i Poslovnikom o radu parlamenta.

„Koji gotovo da ne ostavlja mogućnost niti plenumu, niti odborima, da mogu razmatrati materijale, pa ni izvještaje u roku kraćem od 22 dana“, dodao je Šaranović.

On je kazao da „iako nikada ne komentarišem odluke sudova, ne mogu a da ne ukažem da je sa aspekta ustavne podjele vlasti odluka Upravnog suda, da kontrolnu ulogu parlamenta svodi na upravni postupak, najblaže rečeno čudna“.

