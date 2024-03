Šaranović: MUP će pokrenuti upravni spor povodom izbora v.d. direktora policije

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da je interes svih da Upravni sud utvrdi da li je rješenje o imenovanju vršioca dužnosti (v.d.) direktora policije donijeto na zakonit način, navodeći da će resor na čijem je čelu pokrenuti upravni spor.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da je odluka o imenovanju v.d. direktora policije donijeta suprotno članu 16 Zakona o unutrašnjim poslovima.

“Ako postoje krivična djela, to će utvrditi nadležne sudske instance”, naveo je Šaranović.

On je, odgovarajući na pitanje protiv koga će podnijeti prijavu, rekao da je Specijalno državno tužilaštvo preduzelo početne korake o utvrđivanju odgovornosti.

“Radujem se da insistucije same pokreću ove postupke”, dodao je Šaranović, prenosi Portal Vijesti.

On je kazao da je interes svih da Upravni sud utvrdi da li je na zakonit, ili nezakonit način donijeto rješenje o imenovanju v.d. direktora policije.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) će pokrenuti upravni spor”, rekao je Šaranović.

On je kazao da ovom pitanju treba pristupiti isključivo sa pravnog i normativnog aspekta, i tvrdi da nije u pitanju politička igra.

Na pitanje zašto nije predložio drugog kandidata, Šaranović je odgovorio da Poslovnik Vlade jasno definiše rad Vlade na sjednicama.

“Ako imate kao tačku dnevnog reda predlog za određivanje v.d. direktora Uprave policije znači da ministar unutrašnjih poslova predlaže Vladi kandidata za v.d. direktora”, naveo je Šaranović.

Kako je dodao, ta tačka mora da ima predlog ministra i samo jedna osoba može biti kandidat na jednoj tački dnevnog reda, na jednoj sjedniici Vlade.

“Smatram da jesmo postigli saglasnost ko je najbolji kandidat”, kazao je Šaranović.

On je rekao da Lazar Šćepanović napravio razilku u odnosu na ostale kandidate, i kad su u pitanju rezultati rada, radno iskustvo, poligrafsko ispitivanje.

“Predložio sam najboljeg kandidata, izabran je drugi, a to ne znači da je izabran najbolji”, kazao je Šaranović.

To što je predložio Šćepanovića, kako je rekao, nije njegovo subjektivno mišljenje.

On je kazao da su bile pretpostavke da iz političkih razloga nije želio da se pojavi na sjednici Vlade.

To, kako je rekao, nije tačno.

Šaranović je kazao da potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić nije bio na sjednici zbog privatnih razloga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS