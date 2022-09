Saradnju zemalja članica i posmatrača A-5 potrebno dodatno osnažiti

Podgorica, (MINA) – Saradnju zemalja članica i posmatrača Američko-jadranske povelje (A-5) potrebno je dodatno osnažiti kako bi se pospješila regionalna odbrambena saradnja i ojačalo povjerenje, ocijenjeno je na sastanku ministra odbrane Raška Konjevića i glavnokomandujućeg američkih i NATO snaga za Evropu, Kristofera Kavolija.

Konjević je kazao da je inicijativa A-5 značajno doprinijela pripremi za članstvo u NATO onim državama koje su imale te aspiracije, među kojima je svakako Crna Gora.

“Zemlje članice A-5 su ostvarile konkretan doprinos globalnoj bezbjednosti kroz angažman u Avganistanu, ali novi izazovi, nastali nakon agresije Rusije na Ukrajinu, pred sve nas stavljaju nove izazove”, rekao je Konjević.

On je istakao da rat u Ukrajini ugrožava demokratske vrijednosti i urušava bezbjednosnu arhitekturu u Evropi.

Konjević je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, informisao Kavolija o planovima za upućivanje jedinice Vojske Crne Gore (VCG) u jednu od četiri novoformirane borbene grupe koja je stacionirana u Bugarskoj, a u skladu sa odgovarajućom odlukom Skupštine.

On je naveo da je kontinuirana podrška koju Ministarstvo odbrane i VCG dobijaju od Sjedinjenih Američkih Država (SAD) izuzetno značajna za jačanje interoperabilnosti i kapaciteta.

“U tom kontekstu, posebno cijenimo pomoć od gotovo 28 miliona dolara, koja će biti iskorišćena za dalje osavremenjavanje VCG, u skladu sa NATO ciljevima sposobnosti i nabavku opreme za jačanje kapaciteta u domenu sajber odbrane”, kazao je Konjević.

On je, informišući sagovornika o sajber napadu sa kojim se Crna Gora suočila, istakao da je sistem u Ministarstvu zaštićen na poseban način, da se druge slabe tačke u sistemu javne uprave dodatno istražuju.

Konjević je zahvalio na pomoći koju su SAD pružile u saniranju posljedica tog, do sada, najsnažnijeg napada na Crnu Goru.

Kavoli je kazao da Američko-jadranska povelja služi kao kamen temeljac bezbjednosne saradnje u jugoistočnoj Evropi i da je ta saradnja danas važnija nego ikada.

Kako je naveo, ruska neopravdana, ničim izazvana invazija na Ukrajinu, prijetnja je evropskoj bezbjednosti “sa kakvom se nijesmo suočili dugo godina”.

“Stoga, dok se suočavamo sa tom prijetnjom, naša najjača i najtrajnija prednost je mreža savezništava i partnerstava. Naša sposobnost da vršimo operacije zajedno, u svim domenima, ključ je za održavanje spremnosti za odvraćanje i odbranu od svih protivnika”, poručio je Kavoli.

