Saradnja VCG i oružanih snaga SAD-a primjer uspješnog savezništva

Podgorica, (MINA) – Saradnja Vojske Crne Gore (VCG) i oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (SAD) predstavlja primjer uspješnog savezništva unutar evroatlantske zajednice.

To je poručeno sa sastanka načelnika Generalštaba VCG Zorana Lazarevića sa zamjenikom načelnika Odjeljenja za partnerstvo, bezbjednosnu saradnju i oružje za masovno uništenje Komande američkih snaga u Evropi (USEUCOM), Krisom Mekinijem, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Iz crnogorskog Ministarstva odbrane je saopšteno da su tokom sastanka razmotrena aktuelna bezbjednosna pitanja, kao i mogućnosti za dalju saradnju između VCG i američkih snaga u Evropi.

“Posebna pažnja posvećena je unapređenju interoperabilnosti i zajedničkim naporima u oblasti HBRNO i sajber bezbjednosti i odgovora na savremene prijetnje”, navodi se u saopštenju.

Lazarević je zahvalio na kontinuiranoj podršci koju SAD pružaju VCG.

„Ova posjeta potvrđuje snažnu i stabilnu saradnju između naših oružanih snaga”, istakao je Lazarević.

Prema njegovim riječima, zajednički rad na jačanju kapaciteta i razmjena iskustava doprinose bezbjednosti i stabilnosti cijelog regiona.

“Mekini je ocijenio saradnju sa VCG kao primjer uspješnog savezništva unutar evroatlantske zajednice”, navodi se u saopštenju.

VCG se, kako je kazao, pokazala kao pouzdan partner i saveznik.

“Posvećenost modernizaciji i regionalnoj stabilnosti je evidentna, i ponosni smo što možemo doprinijeti njenom daljem razvoju“, naglasio je Mekini.

Iz Ministarstva su naveli da je, u okviru posjete, Odjeljenje za informaciono-komunikacione sisteme (J6) Generalštaba VCG predstavilo američkom generalu Cyber Fly Away Kit opremu, koju su SAD donirale crnogorskoj Vojsci.

“Pored toga, prezentovana je i HBRNO oprema (hemijsko, biološko, radiološko, nuklearno i oprema za dekontaminaciju) i kapaciteti koje posjeduje VCG”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS