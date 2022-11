Saradnja u okviru sistema UN važan stub vanjske politike Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Saradnja u okviru sistema Ujedinjenih nacija (UN) važan je stub vanjske politike Crne Gore i dio šire politike posvećene multilateralizmu, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je danas primio šefa kancelarije UNHCR-a Programa visokog komesara UN za izbjeglice, Žan Iva Bušardija.

Đukanović je zahvalio kancelariji UNHCR-a na partnerskoj saradnji i podršci u snaženju kapaciteta Crne Gore za humanitarni odgovor.

„Zajedno smo radili i na hitnim humanitarnim programima pomoći, zatim na trajnim rješenjima, ali i svim drugim pitanjima apatridije i azila koje su generisale krize koje smo prolazili poslednjih decenija“, rekao je Đukanović.

On je, kako se navodi, naglasio da Crna Gora pažljivo prati i učestvuje u rješavanju humanitarnih stanja, uključujući i aktuelnu krizu u Ukrajini.

“U tom kontekstu je poručio da UNHCR u Crnoj Gori ima ozbiljnu i utemeljenu podršku u svojoj misiji uz uvjerenje u nastavak plodne saradnje sa kancelarijom u Podgorici što će biti potvrđeno i na predstojećem obilježavanju 30-togodišnjice rada Kancelarije”, kaže se u saopštenju.

Bušardi je, kako je saopšteno, zahvalio Đukanoviću što je prihvatio poziv da učestvuje u obilježavanju tri decenije rada UNHCR-a u Crnoj Gori i na svoj podršci koju je država pružala i pruža za 30 godina postojanja UNHCR-a.

“On je podsjetio da Crna Gora ima ogromno iskustvo u suočavanju sa problemom izbjeglica, visoko cijeneći izuzetan odgovor Crne Gore u odnosu na krizu u Ukrajini, ne samo u zbrinjavanju izbjeglica, već ukupnog sistema, ali i doprinosa crnogorskih građana”, kaže se u saopštenju.

Bušardi je ukazao da trenutan broj pristiglih stranaca u zemlju, kao posljedice rata u Ukrajini, iznosi gotovo deset odsto crnogorske populacije što je, kako je naveo, ogroman teret za Crnu Goru.

On je naglasio da Kancelarija kontinuirano skreće pažnju na Crnu Goru, kao jednu od prvih pet zemalja u Evropi po broju izbjeglih po glavi stanovnika.

„Mi prepoznajemo i vidimo i sjajan rad i ogroman teret koji opterećuje sisteme zdravstva i obrazovanja u vašoj zemlji“, kazao je Bušardi.

On je, kako se navodi, upoznao Đukanovića sa konkretnim vidovima pomoći kada je riječ o zbrinjavanju izbjeglica i sa programima vezanim za pitanja azila i apartridije u dijelu mandata UNHCR.

