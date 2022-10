Saradnja forenzičkih institucija iz regiona veoma značajna

Podgorica, (MINA) – Regionalna saradnja iz oblasti forenzičkih ispitivanja, istraživanja, analiziranja i vještačenja veoma je značajna za rad policije i pravosuđa, kazao je direktor Forenzičkog centra Aleksandar Ivanović.

On je to rekao na regionalnoj konferenciji forenzičkih centara, koju je u Budvi organizovao Forenzički centar Crne Gore, uz podršku Misije OEBS-a u toj državi.

Ivanović je naveo da je cilj konferencije da zemlje regiona usaglase forenzičke procedure u istraživanju i rasvjetljavanju kriminala, posebno u vezi sa tehnološkim kriminalom.

Kako je saopšteno iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori, forenzički centri na Zapadnom Balkanu dogovorili su se da će koristiti najbolje prakse te organizacije u izradi priručnika, kako bi dalje unaprijedili regionalnu saradnju i pomogli zemljama da ispune međunarodne standarde u razmjeni forenzičkih podataka.

Iz Misije OEBS-a naveli su da je jedan od očekivanih ishoda regionalne forenzičke konferencije da forenzičke institucije iz zemalja regiona potpišu sporazum o saradnji.

“Na konferenciji, u čijem fokusu je praktična primjena informacionih tehnologija u digitalnoj forenzici, učestvuje je oko 15 stručnjaka i rukovodilaca forenzičkih laboratorija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, programski savjetnik u Jedinici za borbu protiv terorizma Sekretarijata OEBS-a, Otabek Rashidov, predstavio je Praktični vodič OEBS-a o e-dokazima i materijalima za obuku.

“Učesnici su se saglasili da taj dokument može poslužiti kao primjer zemljama Zapadnog Balkana za izradu regionalnog priručnika za rad sa digitalnim dokazima, kao i uputstva za regionalnu razmjenu forenzičkih podataka”, rekli su iz Misije OEBS-a.

Zamjenica šefice Misije Siv-Katrine Leirtroe izjavila je da je OEBS snažno opredijeljen da podrži rad policije zasnovan na obavještajnim podacima, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala, kao i u unapređenju regionalne saradnje.

Kako je saopštila, od 2008. godine Misija OEBS-a je partner i aktivna podrška Forenzičkom centru, koji je koordinisanim naporima evoluirao u regionalno čvorište.

“Aktivna saradnja i umrežavanje su od ključne važnosti, jer trans-nacionalni kriminal ne poznaje granice”, rekla je Leirtroe.

Ona je navela da forenzičke istrage igraju sve važniju ulogu u obezbjeđivanju čvrstih i nespornih dokaza u krivičnim postupcima.

