Santander: Vlada ima šansu da napravi ogroman napredak ka EU

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada ima šansu da, kroz intenziviranje reformi u oblasti dječje, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja i monitoringa prava djeteta, napravi ogroman napredak ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), smatra šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander.

Kako je saopšteno iz Vlade, ministarka evropskh poslova Maida Gorčević danas je imala sastanke sa Santanderom i ambasadorkom Češke Janinom Hrebičkovom.

Navodi se da su Gorčević i Santander razgovarali o saradnji u vezi sa pristupanjem Crne Gore EU, kao i mogućnostima koje se na tom putu Crnoj Gori otvaraju.

“Posebno su se osvrnuli na partnerstvo Vlade i UNICEF-a koje ima za cilj unapređenje prava djece u Crnoj Gori, shodno preporukama iz predstojećeg Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za ovu godinu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Gorčević i Santander su se složili da je neophodno da se u relevantnim ministarstvima osnaži rad na razvoju stateških instrumenata Evropske unije, kao što su EU programi Garancije za djecu i mlade.

To će, prema njihovoj ocjeni, Crnoj Gori omogućiti da uskladi izdvajanja iz domena javnih finansija sa dostupnim EU sredstvima za reforme u oblasti prava djeteta.

„Ova Vlada ima šansu da kroz intenziviranje reformi u oblasti dječje, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja i monitoringa prava djeteta uz podršku EU i UNICEF-a, kao i kroz ulaganje adekvatnih sredstava u pomenute reforme iz državnog budžeta u naredne četiri godine, napravi ogroman napredak ka članstvu u EU”, smatra Santander.

On je rekao da istovremeno, na taj način, 44. Vlada ima šansu da podrži svako dijete da raste u bezbjednom, porodičnom okruženju, da ima pristup kvalitetnom obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti i da postane produktivan građanin 21. vijeka.

Gorčević je, u razgovoru sa Hrebičkovom, istakla da prioritet rada 44. Vlade predstavlja intenziviranje reformskih aktivnosti na putu prema EU s ciljem unapređenje kvaliteta građana.

Ona je zahvalila na prijateljskoj podršci Češke na putu ka EU, dodajući da očekuje da Crna Gora i u narednom periodu može računati na iskustvo te države.

Hrebičkova je poručila da Crnu Goru očekuju zahtjevne reforme u pravcu finalizacije svog evropskog puta i da, u tom dijelu, može računati na punu podršku prijateljske Češke.

