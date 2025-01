SAMU će reagovati na neodgovorno ponašanje dijela regionalnih medija

Podgorica, (MINA) – Dio regionalnih medija iskoristio je tragediju na Cetinju za ponavljanje starih narativa koji narušavaju koheziju građanskog društva u Crnoj Gori, insistirajući na etničkim podjelama i produbljivanju društvenih tenzija, saopšteno je iz Savjeta Agencije za audiovizuelne medijske usluge (SAMU).

Iz Savjeta su kazali da žale zbog te činjenice i poručili da će reagovati na takvo neodgovorno ponašanje.

Takvi postupci, kako su naveli iz SAMU-a, nijesu samo neodgovorni, već i izuzetno štetni za napore u očuvanju stabilnosti i povjerenja među građanima, naročito u trenucima kada mediji imaju ključnu ulogu u promovisanju društvene solidarnosti i odgovornog informisanja.

„Shodno tome, Agencija će, vođena zakonskim ovlašćenjima i odgovornošću za zaštitu javnog interesa, preduzeti dodatne mjere nadzora nad sadržajima koje emituju elektronski mediji registrovani u Crnoj Gori, kao i nad programima koji se reemituju putem kablovskih operatora“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Agencija intenzivira nadzor svjesna uticaja medijskog izvještavanja o tragediji na društvenu stabilnost, sigurnost i emotivno stanje građana.

Iz SAMU-a su podsjetili da su i ranije djelovali u zaštiti javnog interesa, uključujući ograničavanje reemitovanja programa televizija koje su emitovale neprimjeren i štetan sadržaj.

Kako su naveli, takav je bio slučaj 2022. godine, kada je utvrđeno da su određeni programi na senzacionalistički i provokativan način izvještavali o tragediji, ugrožavajući dostojanstvo i privatnost žrtava i njihovih porodica, ali i crnogorskog društva u cjelini.

„Kao ni prethodnog, ni ovoga puta SAMU neće tolerisati ugrožavanje dostojanstva žrtava, niti bilo kakvu zloupotrebu tragedije u cilju širenja etničkih podjela i produbljivanja društvenih tenzija“, kaže se u saopštenju.

Iz Savjeta su ocijenili da su, za razliku od dijela regionalnih medija, elektronski mediji registrovani u Crnoj Gori pokazali visok stepen profesionalnosti i odgovornosti, služeći interesima javnosti i doprinoseći očuvanju društvene stabilnosti.

„Sve odluke i aktivnosti Agencije usmjerene su na očuvanje javnog interesa. Javnost će o svim daljim koracima biti blagovremeno obaviještena“, dodaje se u saopštenju.

