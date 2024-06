SAD spremne da pomognu Crnoj Gori u borbi protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) su spremne da pomognu Crnoj Gori u teškoj borbi protiv korupcije, koja zahtijeva odlučan timski odgovor, poručio je koordinator Stejt Dipartmenta za globalnu borbu protiv korupcije Ričard Nefju.

Potpredsjednici Vlade Aleksa Bečić i Momo Koprivica sastali su se danas sa Nefjuom.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da se od njihovog posljednjeg susreta prošle godine u Vašingtonu, u Crnoj Gori mnogo toga promijenilo na bolje.

“Danas svjedočimo funkcionalnim institucijama, deblokiranom i dinamiziranom evropskom putu, ali i istorijskim rezultatima na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kazao je Bečić.

On je dodao da mu je čast da, sa pozicije koordinatora organa obavještajno-bezbjednosnog sektora i potpredsjednika Vlade za bezbjednost, svjedoči izvanrednim rezultatima koji su, kako je rekao, rezultat odlične saradnje, povjerenja i zdravog institucionalnog odnosa između bezbjednosnog sektora, tužilaštava i međunarodnih partnera, prvenstveno EUROPOL-a.

“Kontinuirano uspješno sprovedene akcije na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije ključni su koraci na polju ozdravljenja crnogorskih institucija i izgradnje društva koje počiva na vladavini prava”, istakao je Bečić.

Koprivica je rekao da je opredjeljenje za beskompromisnu borbu protiv korupcije na strateškom, zakonodavnom i operativnom planu prioritet 44. Vlade.

On je ukazao na odlučnost Vlade da implementira preporuke Evropske komisije (EK) kako bi uskladila zakonska rješenja u oblasti antikorupcije sa evropskim standardima i što efikasnije se borila sa svim pojavnim oblicima korupcije i kriminaliteta.

“Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, nastala kao jedan od rezultata ove namjere i jedan od preduslova za dobijanje IBAR-a, dobila je zeleno svjetlo i daje nam podsticaj da nastavimo sa unaprijeđenjem pravosudnih i antikorupcijskih zakona”, rekao je Koprivica.

Bečić je dodao da veliku pažnju posvećuju i čišćenju bezbjednosnog sektora od upliva kriminala, korupcije i nedozvoljenih uticaja.

“Svjedočimo u proteklim mjesecima velikom broju procesuiranih i uhapšenih pripadnika bezbjednosnog sektora, ali i izuzetno dinamiziranom radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu Ministarstva unutrašnjih poslova i Komisije za utvrđivanje bezbjednosnih smetnji, sa ciljem kontinuiranog sprovođenja svojevrsnog vetinga unutar bezbjednosnog sektora”, rekao je Bečić.

Zato, kako je naveo, raduje završetak rada na usvajanju novog Pravilnika o kontroli imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika.

Bečić je istakao da je praćenje životnog stila kako policijskih službenika, tako i javnih funkcionera vrlo važan mehanizam u borbi protiv korupcije.

“Očekujem da će se nakon dobijanja mišljenja na amandmane koje sam u saradnji sa nevladinim sektorom uputio EK na mišljenje, stvoriti pretpostavke da izmjenama Zakona o sprječavanju korupcije unaprijedimo normativni okvir, ojačamo mehanizme za borbu protiv korupcije, ali i onemogućimo prikrivanje zloupotreba odnosno izigravanje zakona”, naveo je Bečić.

Nefju je istakao da borba protiv korupcije nikada ne prestaje, te zahtijeva spremnost na odlučan timski odgovor.

On je rekao da korupcija ne predstavlja samo ekonomski, već i problem nacionalne bezbjednosti.

“Mi Crnu Goru doživljavamo kao veoma bliskog i kredibilnog partnera. Nalazimo se na istom putu i iz tog razloga iskazujemo punu spremnost da vam pomognemo u teškoj borbi protiv korupcije, jer je svaki vaš uspjeh i naš uspjeh”, zaključio je Nefju.

