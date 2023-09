SAD podržavaju vladu koja osuđuje rusku agresiju

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) podržavaju brzo formiranje vlade, koja podržava evroatlantske vrijednosti i predstavlja multikulturalnu Crnu Goru, kazali su iz Stejt departmenta.

To je Pobjedi saopšteno iz Stejt departmenta, a povodom nedavne izjave crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića da je za njega principijelno neprihvatljivo da bilo koji politički subjekt koji je dobio povjerenje određenog broja građana, pa ni koalicija Za budućnost Crne Gore, može unaprijed biti isključen iz učešća u vlasti.

„SAD podržavaju brzo formiranje vlade, koja podržava evroatlantske vrijednosti i predstavlja multikulturalnu Crnu Goru“, naveli su iz Stejt departmenta.

Prema njihovim riječima, članovi takve vlade bi osudili rusku agresiju, zalagali se za teritorijalni integritet Ukrajine i podržali sankcije Evropske unije Rusiji.

„Istovremeno bi jačali aktivno učešće Crne Gore u NATO-u, štitili prava manjina i podržavali suverenitet susjednih zemalja“, kazali su iz Stejt departmenta.

